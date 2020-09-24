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≡ Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39939
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
Отправлено: 24.09.20 - 13:10
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В штаб-квартире Организации объединённых наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.
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Г
§ Гриня
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.04.12
Сообщений:
705
Re: Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене...
Отправлено: 24.09.20 - 13:10
#1
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У населения они спрашивали мнение? Хотят ужесточить наказание педофилам,маньякам...А как? Напугают отсутствием телевизора в камере ? И то не выполнят,в век интернета все видят как сидят осужденные-многие на воле хуже живут.Смертная казнь нужна в Казахстане,тогда был-бы шанс навести порядок в стране.А так сейчас-воруй,убивай,безпредельничай,от всего можно откупиться и продолжать дальше.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
343
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
Отправлено: 24.09.20 - 13:29
#2
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Цитата:
Гриня:
Смертная казнь нужна

А Вы согласитесь приводить приговор в исполнение ?
И гарантируете, что показания не выбиты ?
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l
§ lavprof
(Пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
4
Re: Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене...
Отправлено: 24.09.20 - 13:31
#3
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Цитата:
Гриня:
Смертная казнь нужна в Казахстане,тогда был-бы шанс навести порядок в стране


Это с нашей системой правосудия?? Боже упаси
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1750
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
Отправлено: 24.09.20 - 13:55
#4
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Если бы не мораторий на смертную казнь, то Челах был бы уже казнен. Я уверена в его невиновности. И очень надеюсь, что рано или поздно мы узнаем настоящих заказчиков и исполнителей той бойни на границе. Надеюсь, Челах доживет до этих дней и будет оправдан при жизни.
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Г
§ Гриня
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.04.12
Сообщений:
705
Re: Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене...
Отправлено: 24.09.20 - 15:18
#5
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Цитата:
Я:
И гарантируете, что показания не выбиты ?

А вы гарантируете что сейчас сидят пожизненно только виновные?Цитата:
Я:
А Вы согласитесь приводить приговор в исполнение ?

Палачи всегда найдутся,в любом строе.
Цитата:
юля елиссева:
Я уверена в его невиновности. И очень надеюсь, что рано или поздно мы узнаем настоящих заказчиков

НИКОГДА вы не узнаете что там произошло.Если только кино по своим домыслам кто нибудь снимет,но это докажет что так и было.Цитата:
юля елиссева:
Надеюсь, Челах доживет до этих дней и будет оправдан при жизни.

Вы думаете ему нужна такая жизнь?Гнить в казематах пока не загнется от болезней.Сомневаюсь что его греют там ,так чтоб он жил как чиновники,будто в санатории.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20081
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
Отправлено: 24.09.20 - 15:28
#6
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Цитата:
юля елиссева:
адеюсь, Челах доживет до этих дней и будет оправдан при жизни.

Я лично, знаю, что Славик - не виновен.
Пацан, взявший в руки, автомат, расстрелял,
всю заставу, вместе с офицером?
Не вееерю... 8-) :-o
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Г
§ Гриня
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.04.12
Сообщений:
705
Re: Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене...
Отправлено: 24.09.20 - 15:28
#7
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Цитата:
lavprof:
Это с нашей системой правосудия?? Боже упаси

Вот пока мы живём так,как живем,у нас и будет такая система правосудия.Я за сталинский режим,хоть моих предков коснулась несправедливость того времени.За то в стране было больше порядка,хотя повторюсь, несправедливость тогда тоже присутствовала.Тогда многие люди смерти не боялись,вот и были и Герои войны,и одновременно с ними диссиденты уголовники и предатели.Сейчас каждый трясется за свою жизнь,поэтому с коррупцией вопрос решился бы быстро,а следом и общий порядок.
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Г
§ Гриня
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.04.12
Сообщений:
705
Re: Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене...
Отправлено: 24.09.20 - 15:35
#8
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Сейчас, с современными технологиями,много случаев когда без признания,вина человека доказана на 100%,путем видеозаписей и различных экспертиз,еслиб хоть в таких случаях виновного ждала смерть,то другой уже бы не 100,а 1000 раз подумал ,стоит ли совершать такой поступок.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5118
Re: Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене...
Отправлено: 24.09.20 - 15:44
#9
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А я теперь сторонник смертной казни для тяжких преступлений
Посмотрел большое интервью с Олегом Алкаевым командиром растрельной команды


В интервью дядька говорит что пожизненное или по 25 лет для маньяков это считай рай,они очень рады когда слышат такой приговор,так что высшая мера вполне оправдана была с позиции психологии и социальной справедливости

Ещё надо чтобы приговор озвучивали за год до казни,и этот год будет очень весёлым для убийцы..во всех смыслах
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5118
Re: Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене...
Отправлено: 24.09.20 - 15:47
#10
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Цитата-/Вы согласитесь приводить приговор в исполнение ?И гарантируете, что показания не выбиты ?/


Нет уверенности что и раньше показания не выбивали,и нет уверенности что в самых демократичных странах эти показания не выбивают, один пример с тюрьмами Гуантанамо и Абу-Грейб чего стоит

Но приговор по смертной казни для каждого преступника должен быть обсуждаем обществом, пока не придут все к общему консенсусу нельзя его приводить в исполнение
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1750
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
Отправлено: 24.09.20 - 15:53
#11
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Цитата:
abaika95:
один пример с тюрьмами Гуантанамо и Абу-Грейб чего стоит

зато у вас в Америке негров линчуют.. Когда перестанете пользоваться совковыми методичками?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1778
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
Отправлено: 24.09.20 - 16:26
#12
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Цитата:
юля елиссева:
зато у вас в Америке негров линчуют..


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