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Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39939
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
Отправлено: 24.09.20 - 13:10
В штаб-квартире Организации объединённых наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.
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Re: Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене...
Отправлено: 24.09.20 - 13:10
У населения они спрашивали мнение? Хотят ужесточить наказание педофилам,маньякам...А как? Напугают отсутствием телевизора в камере ? И то не выполнят,в век интернета все видят как сидят осужденные-многие на воле хуже живут.Смертная казнь нужна в Казахстане,тогда был-бы шанс навести порядок в стране.А так сейчас-воруй,убивай,безпредельничай,от всего можно откупиться и продолжать дальше.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 343
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
Отправлено: 24.09.20 - 13:29
Цитата:
А Вы согласитесь приводить приговор в исполнение ?
И гарантируете, что показания не выбиты ?
Гриня:
Смертная казнь нужна
Смертная казнь нужна
А Вы согласитесь приводить приговор в исполнение ?
И гарантируете, что показания не выбиты ?
l
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 4
Re: Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене...
Отправлено: 24.09.20 - 13:31
Цитата:
Это с нашей системой правосудия?? Боже упаси
Гриня:
Смертная казнь нужна в Казахстане,тогда был-бы шанс навести порядок в стране
Смертная казнь нужна в Казахстане,тогда был-бы шанс навести порядок в стране
Это с нашей системой правосудия?? Боже упаси
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
Отправлено: 24.09.20 - 13:55
Если бы не мораторий на смертную казнь, то Челах был бы уже казнен. Я уверена в его невиновности. И очень надеюсь, что рано или поздно мы узнаем настоящих заказчиков и исполнителей той бойни на границе. Надеюсь, Челах доживет до этих дней и будет оправдан при жизни.
Re: Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене...
Отправлено: 24.09.20 - 15:18
Цитата:
А вы гарантируете что сейчас сидят пожизненно только виновные?Цитата:
Палачи всегда найдутся,в любом строе.
Цитата:
НИКОГДА вы не узнаете что там произошло.Если только кино по своим домыслам кто нибудь снимет,но это докажет что так и было.Цитата:
Вы думаете ему нужна такая жизнь?Гнить в казематах пока не загнется от болезней.Сомневаюсь что его греют там ,так чтоб он жил как чиновники,будто в санатории.
Я:
И гарантируете, что показания не выбиты ?
И гарантируете, что показания не выбиты ?
А вы гарантируете что сейчас сидят пожизненно только виновные?Цитата:
Я:
А Вы согласитесь приводить приговор в исполнение ?
А Вы согласитесь приводить приговор в исполнение ?
Палачи всегда найдутся,в любом строе.
Цитата:
юля елиссева:
Я уверена в его невиновности. И очень надеюсь, что рано или поздно мы узнаем настоящих заказчиков
Я уверена в его невиновности. И очень надеюсь, что рано или поздно мы узнаем настоящих заказчиков
НИКОГДА вы не узнаете что там произошло.Если только кино по своим домыслам кто нибудь снимет,но это докажет что так и было.Цитата:
юля елиссева:
Надеюсь, Челах доживет до этих дней и будет оправдан при жизни.
Надеюсь, Челах доживет до этих дней и будет оправдан при жизни.
Вы думаете ему нужна такая жизнь?Гнить в казематах пока не загнется от болезней.Сомневаюсь что его греют там ,так чтоб он жил как чиновники,будто в санатории.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20081
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
Отправлено: 24.09.20 - 15:28
Цитата:
Я лично, знаю, что Славик - не виновен.
Пацан, взявший в руки, автомат, расстрелял,
всю заставу, вместе с офицером?
Не вееерю...
юля елиссева:
адеюсь, Челах доживет до этих дней и будет оправдан при жизни.
адеюсь, Челах доживет до этих дней и будет оправдан при жизни.
Я лично, знаю, что Славик - не виновен.
Пацан, взявший в руки, автомат, расстрелял,
всю заставу, вместе с офицером?
Не вееерю...
Re: Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене...
Отправлено: 24.09.20 - 15:28
Цитата:
Вот пока мы живём так,как живем,у нас и будет такая система правосудия.Я за сталинский режим,хоть моих предков коснулась несправедливость того времени.За то в стране было больше порядка,хотя повторюсь, несправедливость тогда тоже присутствовала.Тогда многие люди смерти не боялись,вот и были и Герои войны,и одновременно с ними диссиденты уголовники и предатели.Сейчас каждый трясется за свою жизнь,поэтому с коррупцией вопрос решился бы быстро,а следом и общий порядок.
lavprof:
Это с нашей системой правосудия?? Боже упаси
Это с нашей системой правосудия?? Боже упаси
Вот пока мы живём так,как живем,у нас и будет такая система правосудия.Я за сталинский режим,хоть моих предков коснулась несправедливость того времени.За то в стране было больше порядка,хотя повторюсь, несправедливость тогда тоже присутствовала.Тогда многие люди смерти не боялись,вот и были и Герои войны,и одновременно с ними диссиденты уголовники и предатели.Сейчас каждый трясется за свою жизнь,поэтому с коррупцией вопрос решился бы быстро,а следом и общий порядок.
Re: Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене...
Отправлено: 24.09.20 - 15:35
Сейчас, с современными технологиями,много случаев когда без признания,вина человека доказана на 100%,путем видеозаписей и различных экспертиз,еслиб хоть в таких случаях виновного ждала смерть,то другой уже бы не 100,а 1000 раз подумал ,стоит ли совершать такой поступок.
Re: Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене...
Отправлено: 24.09.20 - 15:44
А я теперь сторонник смертной казни для тяжких преступлений
Посмотрел большое интервью с Олегом Алкаевым командиром растрельной команды
В интервью дядька говорит что пожизненное или по 25 лет для маньяков это считай рай,они очень рады когда слышат такой приговор,так что высшая мера вполне оправдана была с позиции психологии и социальной справедливости
Ещё надо чтобы приговор озвучивали за год до казни,и этот год будет очень весёлым для убийцы..во всех смыслах
Посмотрел большое интервью с Олегом Алкаевым командиром растрельной команды
В интервью дядька говорит что пожизненное или по 25 лет для маньяков это считай рай,они очень рады когда слышат такой приговор,так что высшая мера вполне оправдана была с позиции психологии и социальной справедливости
Ещё надо чтобы приговор озвучивали за год до казни,и этот год будет очень весёлым для убийцы..во всех смыслах
Re: Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене...
Отправлено: 24.09.20 - 15:47
Цитата-/Вы согласитесь приводить приговор в исполнение ?И гарантируете, что показания не выбиты ?/
Нет уверенности что и раньше показания не выбивали,и нет уверенности что в самых демократичных странах эти показания не выбивают, один пример с тюрьмами Гуантанамо и Абу-Грейб чего стоит
Но приговор по смертной казни для каждого преступника должен быть обсуждаем обществом, пока не придут все к общему консенсусу нельзя его приводить в исполнение
Нет уверенности что и раньше показания не выбивали,и нет уверенности что в самых демократичных странах эти показания не выбивают, один пример с тюрьмами Гуантанамо и Абу-Грейб чего стоит
Но приговор по смертной казни для каждого преступника должен быть обсуждаем обществом, пока не придут все к общему консенсусу нельзя его приводить в исполнение
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
Отправлено: 24.09.20 - 15:53
Цитата:
зато у вас в Америке негров линчуют.. Когда перестанете пользоваться совковыми методичками?
abaika95:
один пример с тюрьмами Гуантанамо и Абу-Грейб чего стоит
один пример с тюрьмами Гуантанамо и Абу-Грейб чего стоит
зато у вас в Америке негров линчуют.. Когда перестанете пользоваться совковыми методичками?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1778
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
Отправлено: 24.09.20 - 16:26
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