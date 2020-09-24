Отправлено: - 15:18

Я:

И гарантируете, что показания не выбиты ?

Я:

А Вы согласитесь приводить приговор в исполнение ?

юля елиссева:

Я уверена в его невиновности. И очень надеюсь, что рано или поздно мы узнаем настоящих заказчиков

юля елиссева:

Надеюсь, Челах доживет до этих дней и будет оправдан при жизни.

Цитата:А вы гарантируете что сейчас сидят пожизненно только виновные?Цитата:Палачи всегда найдутся,в любом строе.Цитата:НИКОГДА вы не узнаете что там произошло.Если только кино по своим домыслам кто нибудь снимет,но это докажет что так и было.Цитата:Вы думаете ему нужна такая жизнь?Гнить в казематах пока не загнется от болезней.Сомневаюсь что его греют там ,так чтоб он жил как чиновники,будто в санатории.