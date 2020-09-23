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≡ Депутат предложил выдавать продукты по купонам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39937
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 16:06
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Депутат Айкын Конуров сообщил, что продовольственная корзина широких слоев населения ухудшается и подобное развитие ситуации заставляет говорить о комплексном продовольственном кризисе.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1748
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 14:47
#75
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Цитата:
Yorik:
не "тыкай" мне, незнакомец,

:) начну выкать, как станете уважаемым.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9415
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 15:01
#76
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Цитата:
drakon:
от Папы..


хотел бы быть на месте Папы?
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20078
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 15:06
#77
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Цитата:
таноми52:
Где она так же обльстительна?

Да - обе, прекрасные...
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