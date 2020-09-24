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"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39937
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 06:08
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана рассматривает дело в отношении бывшего заместителя акима Актюбинской области Руслана МАМУНОВА. Он обвиняется в том, что получил $1,2 млн от родственников экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, которым пообещал «решить проблему» через свои связи в Верховном суде. А именно - сократить осужденному срок и вернуть конфискованное имущество. Однако обещанное не исполнил, что и стало поводом для обращения заказчиков в антикоррупционную службу. На судебных заседаниях упоминается и фамилия действующего акима Актюбинской области, а сами слушания дают яркую и местами даже сюрреалистическую картину нравов казахстанского политического олимпа.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4116
Re: Спор о коррупционных обязательствах
Отправлено: 24.09.20 - 06:08
Да не оскудеет рука дающего, да не дрогнет рука берущего, ибо ещё нашкребем больше этого чем прежде, благополучия и мира всем рабам божьим, аминь!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1748
Re: Спор о коррупционных обязательствах
Отправлено: 24.09.20 - 08:53
тут поможет только китайский метод борьбы с коррупцией - расстрел всем!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6953
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 24.09.20 - 10:02
Хоть кино снимай...Бандитский Qazaqstan
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 951
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 24.09.20 - 10:38
Цитата:
Откуда знает, шаман что-ли?
И вообще сумку не помню, помню пакет. В нем бы не поместились $1,2 млн.
Откуда знает, шаман что-ли?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9415
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 10:47
пачка 100 д- 100 грамм.
120 пачек=1200000= 12 кг.
помешаются в кейс средних размеров.
120 пачек=1200000= 12 кг.
помешаются в кейс средних размеров.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13185
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 24.09.20 - 10:53
Цитата:
Смешно, честное слово! Ничего не решил - мошенник, а решил - это было бы нормально? Я бы истцов привёл к ответственности также как и ответчика.
По словам родственников Ахметжанова, вместо обещанной помощи Мамунов «ничего абсолютно не решил» и вообще «повел себя как мошенник»
Источник:
Источник:
Смешно, честное слово! Ничего не решил - мошенник, а решил - это было бы нормально? Я бы истцов привёл к ответственности также как и ответчика.
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 11:05
Цитата:
Однозначно. И тех, кому деньги ушли, тоже
Victor Yang:
Я бы истцов привёл к ответственности также как и ответчика
Я бы истцов привёл к ответственности также как и ответчика
Однозначно. И тех, кому деньги ушли, тоже
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7455
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 24.09.20 - 11:10
Что происходит вообще,люди жалуются на то, что они понадавали кучу взяток,а их после всего этого кинули
Ну неисполнение договорных обязательств,как то так
Ну неисполнение договорных обязательств,как то так
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5116
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 11:18
Цитата-/тут поможет только китайский метод борьбы с коррупцией - расстрел всем!/
И в Китае коррупционеров не осталось наверно уже да? Всех же расстреляли а остальные бояться воровать)
Цитата-/Что происходит вообще,люди жалуются на то, что они понадавали кучу взяток,а их после всего этого кинул/
Помнится тут была новость про взятку в ктж (не помню все подробности уже и найти не смог саму новость) о том что "дающему" взятку дали срок больше чем "берущему" кто помнит поправит
И в Китае коррупционеров не осталось наверно уже да? Всех же расстреляли а остальные бояться воровать)
Цитата-/Что происходит вообще,люди жалуются на то, что они понадавали кучу взяток,а их после всего этого кинул/
Помнится тут была новость про взятку в ктж (не помню все подробности уже и найти не смог саму новость) о том что "дающему" взятку дали срок больше чем "берущему" кто помнит поправит
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 11:23
Цитата:
И тут так будет. Берущий - с детьми и положительной характеристикой, а дающие - в составе группировки ))
abaika95:
о том что "дающему" взятку дали срок больше чем "берущему" кто помнит поправит
о том что "дающему" взятку дали срок больше чем "берущему" кто помнит поправит
И тут так будет. Берущий - с детьми и положительной характеристикой, а дающие - в составе группировки ))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.06.15
- Сообщений:
- 1087
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 11:27
Цитата:
Не ... не так это называется ... это типа как развод не по понятиям.
Надо было им не в суд кости кидать ... а к пахану ... который мазу у нас держит.
Не туда сунулись ... бедолаги.
Добринцофф:
Ну неисполнение договорных обязательств,как то так
Ну неисполнение договорных обязательств,как то так
Не ... не так это называется ... это типа как развод не по понятиям.
Надо было им не в суд кости кидать ... а к пахану ... который мазу у нас держит.
Не туда сунулись ... бедолаги.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 999
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 24.09.20 - 14:45
Я точно в ПРАВОВОМ ( так декларируют чиновники) Казахстане живу??
Если один человек , с помощью лично полученной ВЗЯТКИ, помог другому раньше срока выйти с тюрьмы и вернуть своё КОНФИСКОВАННОЕ имущество - то он НЕ МОШЕННИК.
Если этот же человек, с помощью лично полученной ВЗЯТКИ, не помог другому человеку пораньше выйти с тюрьмы и не вернул его конфискованное имущество, то он МОШЕННИК.
Если один человек , с помощью лично полученной ВЗЯТКИ, помог другому раньше срока выйти с тюрьмы и вернуть своё КОНФИСКОВАННОЕ имущество - то он НЕ МОШЕННИК.
Если этот же человек, с помощью лично полученной ВЗЯТКИ, не помог другому человеку пораньше выйти с тюрьмы и не вернул его конфискованное имущество, то он МОШЕННИК.
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