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≡ "Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39937
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 06:08
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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана рассматривает дело в отношении бывшего заместителя акима Актюбинской области Руслана МАМУНОВА. Он обвиняется в том, что получил $1,2 млн от родственников экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, которым пообещал «решить проблему» через свои связи в Верховном суде. А именно - сократить осужденному срок и вернуть конфискованное имущество. Однако обещанное не исполнил, что и стало поводом для обращения заказчиков в антикоррупционную службу. На судебных заседаниях упоминается и фамилия действующего акима Актюбинской области, а сами слушания дают яркую и местами даже сюрреалистическую картину нравов казахстанского политического олимпа.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4116
Re: Спор о коррупционных обязательствах
Отправлено: 24.09.20 - 06:08
#1
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Да не оскудеет рука дающего, да не дрогнет рука берущего, ибо ещё нашкребем больше этого чем прежде, благополучия и мира всем рабам божьим, аминь!
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1748
Re: Спор о коррупционных обязательствах
Отправлено: 24.09.20 - 08:53
#2
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тут поможет только китайский метод борьбы с коррупцией - расстрел всем!
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6953
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 24.09.20 - 10:02
#3
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Хоть кино снимай...Бандитский Qazaqstan
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
951
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 24.09.20 - 10:38
#4
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Цитата:
И вообще сумку не помню, помню пакет. В нем бы не поместились $1,2 млн.

Откуда знает, шаман что-ли?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9415
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 10:47
#5
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пачка 100 д- 100 грамм.
120 пачек=1200000= 12 кг.
помешаются в кейс средних размеров.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13185
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 24.09.20 - 10:53
#6
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Цитата:
По словам родственников Ахметжанова, вместо обещанной помощи Мамунов «ничего абсолютно не решил» и вообще «повел себя как мошенник»

Источник:

Смешно, честное слово! Ничего не решил - мошенник, а решил - это было бы нормально? Я бы истцов привёл к ответственности также как и ответчика.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7616
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 11:05
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Я бы истцов привёл к ответственности также как и ответчика

Однозначно. И тех, кому деньги ушли, тоже
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7455
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 24.09.20 - 11:10
#8
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Что происходит вообще,люди жалуются на то, что они понадавали кучу взяток,а их после всего этого кинули :-)
Ну неисполнение договорных обязательств,как то так :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5116
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 11:18
#9
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Цитата-/тут поможет только китайский метод борьбы с коррупцией - расстрел всем!/



И в Китае коррупционеров не осталось наверно уже да? Всех же расстреляли а остальные бояться воровать)






Цитата-/Что происходит вообще,люди жалуются на то, что они понадавали кучу взяток,а их после всего этого кинул/




Помнится тут была новость про взятку в ктж (не помню все подробности уже и найти не смог саму новость) о том что "дающему" взятку дали срок больше чем "берущему" кто помнит поправит
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7616
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 11:23
#10
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Цитата:
abaika95:
о том что "дающему" взятку дали срок больше чем "берущему" кто помнит поправит

И тут так будет. Берущий - с детьми и положительной характеристикой, а дающие - в составе группировки ))
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Эдуард Суровый
§ Эдуард Суровый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.06.15
Сообщений:
1087
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 11:27
#11
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Цитата:
Добринцофф:
Ну неисполнение договорных обязательств,как то так

Не ... не так это называется ... это типа как развод не по понятиям.
Надо было им не в суд кости кидать ... а к пахану ... который мазу у нас держит.
Не туда сунулись ... бедолаги.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
999
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 24.09.20 - 14:45
#12
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Я точно в ПРАВОВОМ ( так декларируют чиновники) Казахстане живу??

Если один человек , с помощью лично полученной ВЗЯТКИ, помог другому раньше срока выйти с тюрьмы и вернуть своё КОНФИСКОВАННОЕ имущество - то он НЕ МОШЕННИК.
Если этот же человек, с помощью лично полученной ВЗЯТКИ, не помог другому человеку пораньше выйти с тюрьмы и не вернул его конфискованное имущество, то он МОШЕННИК.
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