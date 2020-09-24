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≡ Правозащитники просят Токаева запретить засекречивать информацию о расходовании бюджетных средств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39937
Правозащитники просят Токаева запретить засекречивать информацию о расходовании бюджетных средств
Отправлено: 24.09.20 - 14:04
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Общественный фонд "Правовой медиа-центр" обратился с открытым письмом Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Они просят отказаться от грифа "для служебного пользования" в отношении информации о бюджетных средствах.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5116
Re: Правозащитники просят Токаева запретить засекречивать...
Отправлено: 24.09.20 - 14:04
#1
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Цитата-/вызывает большое количество вопросов как у журналистов, так и у гражданского общества./




У нас есть гражданское общество?) Где оно? Я думал оно формируется у нас только,для этого надо чтобы определенный уровень культуры,знаний был, опыт а от того что сейчас журналисты и блогеры назвали себя гражданским обществом оно ещё не появилось)
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