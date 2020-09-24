Re: Правозащитники просят Токаева запретить засекречивать...

Отправлено: - 14:04

Цитата-/вызывает большое количество вопросов как у журналистов, так и у гражданского общества./









У нас есть гражданское общество?) Где оно? Я думал оно формируется у нас только,для этого надо чтобы определенный уровень культуры,знаний был, опыт а от того что сейчас журналисты и блогеры назвали себя гражданским обществом оно ещё не появилось)