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Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39937
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 16:06
Депутат Айкын Конуров сообщил, что продовольственная корзина широких слоев населения ухудшается и подобное развитие ситуации заставляет говорить о комплексном продовольственном кризисе.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 951
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 11:10
Цитата:
Ой, умоляю, там клевещут те, что родились уже во время капитализма, а им сам золотой телец велел клеветать на систему равенства. Все талонные ужасы начались в перестройку, когда разрешили спекулянтам выйти из подполья. Государство с помощью талонов пыталось удержать рост цен и обеспечить нормальное распределение дешевых товаров, ничего более.
А то, что предложили коммунисты с талонами или картами сегодня, тоже не лишено логики, как говорит г-н Yorik. Поддержка местных производителей и улучшение питания населения вполне себе благие цели. Ярмарки же акиматовские все поддерживали, ляШки конские таскали, мешки с сахаром перли, надрываясь. А тут и толкаться нигде не нужно, берешь карточку и в любое время получаешь свой лоток яиц от местной птицефабрики по цене птицефабрики, а не с наценкой г-на Добринцоффа. Что в этом плохого?
abaika95:
Не верю всеровно,где Маркс,где Таноми52 где Алекс ?? Тут на советский союз явно клевещут )
Не верю всеровно,где Маркс,где Таноми52 где Алекс ?? Тут на советский союз явно клевещут )
Ой, умоляю, там клевещут те, что родились уже во время капитализма, а им сам золотой телец велел клеветать на систему равенства. Все талонные ужасы начались в перестройку, когда разрешили спекулянтам выйти из подполья. Государство с помощью талонов пыталось удержать рост цен и обеспечить нормальное распределение дешевых товаров, ничего более.
А то, что предложили коммунисты с талонами или картами сегодня, тоже не лишено логики, как говорит г-н Yorik. Поддержка местных производителей и улучшение питания населения вполне себе благие цели. Ярмарки же акиматовские все поддерживали, ляШки конские таскали, мешки с сахаром перли, надрываясь. А тут и толкаться нигде не нужно, берешь карточку и в любое время получаешь свой лоток яиц от местной птицефабрики по цене птицефабрики, а не с наценкой г-на Добринцоффа. Что в этом плохого?
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 12:08
Цитата:
Цитата:
Алехс, так ты оказываетя - Отец, Челночников?...
alex_60:
выписываешь командировку в Москву дней на пять,
выписываешь командировку в Москву дней на пять,
Цитата:
alex_60:
мелочь всякая ,возле метро апельсины-мандарины,
мелочь всякая ,возле метро апельсины-мандарины,
Алехс, так ты оказываетя - Отец, Челночников?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9415
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 12:16
Цитата:
тогда Дизельный завод строили.
все согласования шли через министерства,они в Москве.
переговоры по контрактам с западными фирмами
по поставке оборудования там же.
у завода квартиры были тогда в Москве ,
плюс общежитие.
представительство с офисом.
drakon:
так ты оказываетя - Отец, Челночников?...
так ты оказываетя - Отец, Челночников?...
тогда Дизельный завод строили.
все согласования шли через министерства,они в Москве.
переговоры по контрактам с западными фирмами
по поставке оборудования там же.
у завода квартиры были тогда в Москве ,
плюс общежитие.
представительство с офисом.
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 12:42
Цитата:"все согласования шли через министерства,они в Москве."
Помню, мама тоже часто тогда в Москву ездила по вызову Министерства. Много гостинцев привозила.
Самые вкусные для нас были бабаевские конфеты и шоколадки "Вдохновение"
Почему у меня не срабатывает кнопка с кавычками "цитирование"?
[Исправлено: таноми52, 24.09.2020 - 12:44]
Помню, мама тоже часто тогда в Москву ездила по вызову Министерства. Много гостинцев привозила.
Самые вкусные для нас были бабаевские конфеты и шоколадки "Вдохновение"
Почему у меня не срабатывает кнопка с кавычками "цитирование"?
[Исправлено: таноми52, 24.09.2020 - 12:44]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9415
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 12:49
Цитата:
чуть чуть пониже надо брать, чтобы рука была а не стрелка.
таноми52:
Почему у меня не срабатывает кнопка с кавычками "цитирование"?
Почему у меня не срабатывает кнопка с кавычками "цитирование"?
чуть чуть пониже надо брать, чтобы рука была а не стрелка.
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 12:56
Цитата:
Рахмет, Алекс! Второй раз Вы меня "образовываете" в пользовании сайтом
Я добро всегда помню
alex_60:
чуть чуть пониже надо брать, чтобы рука была а не стрелка.
чуть чуть пониже надо брать, чтобы рука была а не стрелка.
Рахмет, Алекс! Второй раз Вы меня "образовываете" в пользовании сайтом
Я добро всегда помню
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 13:21
Цитата:
Помню, как в 87-году с батей в Москве отстояли огромную очередь за конфетами. А они оказались кустанайской кондитерской фабрики.
таноми52:
мама тоже часто тогда в Москву ездила по вызову Министерства. Много гостинцев привозила.
мама тоже часто тогда в Москву ездила по вызову Министерства. Много гостинцев привозила.
Помню, как в 87-году с батей в Москве отстояли огромную очередь за конфетами. А они оказались кустанайской кондитерской фабрики.
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 13:26
Цитата:
мда. до последнего верил что вы Юля, а абайка ошибается. Ан нет...
юля елиссева:
в 87-году с батей
в 87-году с батей
мда. до последнего верил что вы Юля, а абайка ошибается. Ан нет...
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 13:50
Цитата:
и как тебе теперь с этим жить? :))
Yorik:
до последнего верил что
до последнего верил что
и как тебе теперь с этим жить? :))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1777
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 14:01
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 14:14
Цитата:
Да и с национальностью есть противоречия: "батя"... а позиционировала себя татарочкой!
Yorik:
мда. до последнего верил что вы - Юля, а абайка ошибается. Ан нет...
мда. до последнего верил что вы - Юля, а абайка ошибается. Ан нет...
Да и с национальностью есть противоречия: "батя"... а позиционировала себя татарочкой!
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 14:25
Если посмотреть, на аватарку,
и фото Козлова, Юля стоит - слева,
от Папы...
и фото Козлова, Юля стоит - слева,
от Папы...
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 14:35
Цитата:
Имеешь ввиду предыдущую Юлину аватарку? Где она так же обльстительна?
drakon:
Если посмотреть, на аватарку, и фото Козлова, Юля стоит - слева, от Папы..
Если посмотреть, на аватарку, и фото Козлова, Юля стоит - слева, от Папы..
Имеешь ввиду предыдущую Юлину аватарку? Где она так же обльстительна?
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 14:37
Цитата:
Для начала - не "тыкай" мне, незнакомец, веди себя прилично, не теряй остатки достоинства...
А жить - так же, как и раньше, весело и с песней. Потому как от твоей половой принадлежности мне ни холодно, ни жарко. Фиолетово в-общем Просто ещё одно подтверждение - кругом обман
юля елиссева:
и как тебе
и как тебе
Для начала - не "тыкай" мне, незнакомец, веди себя прилично, не теряй остатки достоинства...
А жить - так же, как и раньше, весело и с песней. Потому как от твоей половой принадлежности мне ни холодно, ни жарко. Фиолетово в-общем Просто ещё одно подтверждение - кругом обман
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 14:41
Цитата:
татары они те же евреи, так что, все в порядке с идентичностью национальной..
таноми52:
а позиционировала себя татарочкой!
а позиционировала себя татарочкой!
татары они те же евреи, так что, все в порядке с идентичностью национальной..
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