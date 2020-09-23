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≡ Депутат предложил выдавать продукты по купонам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39937
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 16:06
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Депутат Айкын Конуров сообщил, что продовольственная корзина широких слоев населения ухудшается и подобное развитие ситуации заставляет говорить о комплексном продовольственном кризисе.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
951
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 11:10
#60
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Цитата:
abaika95:
Не верю всеровно,где Маркс,где Таноми52 где Алекс ?? Тут на советский союз явно клевещут )

Ой, умоляю, там клевещут те, что родились уже во время капитализма, а им сам золотой телец велел клеветать на систему равенства. Все талонные ужасы начались в перестройку, когда разрешили спекулянтам выйти из подполья. Государство с помощью талонов пыталось удержать рост цен и обеспечить нормальное распределение дешевых товаров, ничего более.

А то, что предложили коммунисты с талонами или картами сегодня, тоже не лишено логики, как говорит г-н Yorik. Поддержка местных производителей и улучшение питания населения вполне себе благие цели. Ярмарки же акиматовские все поддерживали, ляШки конские таскали, мешки с сахаром перли, надрываясь. А тут и толкаться нигде не нужно, берешь карточку и в любое время получаешь свой лоток яиц от местной птицефабрики по цене птицефабрики, а не с наценкой г-на Добринцоффа. Что в этом плохого?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20077
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 12:08
#61
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Цитата:
alex_60:
выписываешь командировку в Москву дней на пять,

Цитата:
alex_60:
мелочь всякая ,возле метро апельсины-мандарины,


Алехс, так ты оказываетя - Отец, Челночников?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9415
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 12:16
#62
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Цитата:
drakon:
так ты оказываетя - Отец, Челночников?...


тогда Дизельный завод строили.
все согласования шли через министерства,они в Москве.
переговоры по контрактам с западными фирмами
по поставке оборудования там же.
у завода квартиры были тогда в Москве ,
плюс общежитие.
представительство с офисом.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2008
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 12:42
#63
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Цитата:"все согласования шли через министерства,они в Москве."


Помню, мама тоже часто тогда в Москву ездила по вызову Министерства. Много гостинцев привозила.
Самые вкусные для нас были бабаевские конфеты и шоколадки "Вдохновение" :-)

Почему у меня не срабатывает кнопка с кавычками "цитирование"?

[Исправлено: таноми52, 24.09.2020 - 12:44]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9415
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 12:49
#64
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Цитата:
таноми52:
Почему у меня не срабатывает кнопка с кавычками "цитирование"?


чуть чуть пониже надо брать, чтобы рука была а не стрелка.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2008
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 12:56
#65
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Цитата:
alex_60:
чуть чуть пониже надо брать, чтобы рука была а не стрелка.



Рахмет, Алекс! Второй раз Вы меня "образовываете" в пользовании сайтом :-)
Я добро всегда помню :-)
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1748
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 13:21
#66
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Цитата:
таноми52:
мама тоже часто тогда в Москву ездила по вызову Министерства. Много гостинцев привозила.

Помню, как в 87-году с батей в Москве отстояли огромную очередь за конфетами. А они оказались кустанайской кондитерской фабрики.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
917
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 13:26
#67
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Цитата:
юля елиссева:
в 87-году с батей

мда. до последнего верил что вы Юля, а абайка ошибается. Ан нет...
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1748
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 13:50
#68
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Цитата:
Yorik:
до последнего верил что

и как тебе теперь с этим жить? :))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1777
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 14:01
#69
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Цитата:
Yorik:
до последнего верил что вы Юля, а абайка ошибается. Ан нет...


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2008
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 14:14
#70
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Цитата:
Yorik:
мда. до последнего верил что вы - Юля, а абайка ошибается. Ан нет...



Да и с национальностью есть противоречия: "батя"... а позиционировала себя татарочкой!:-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20077
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 14:25
#71
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Если посмотреть, на аватарку,
и фото Козлова, Юля стоит - слева,
от Папы... :lol: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2008
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 14:35
#72
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Цитата:
drakon:
Если посмотреть, на аватарку, и фото Козлова, Юля стоит - слева, от Папы..



Имеешь ввиду предыдущую Юлину аватарку? Где она так же обльстительна? :lol:
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
917
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 14:37
#73
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Цитата:
юля елиссева:
и как тебе

Для начала - не "тыкай" мне, незнакомец, веди себя прилично, не теряй остатки достоинства...
А жить - так же, как и раньше, весело и с песней. Потому как от твоей половой принадлежности мне ни холодно, ни жарко. Фиолетово в-общем ;-) Просто ещё одно подтверждение - кругом обман :-)
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1748
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 14:41
#74
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Цитата:
таноми52:
а позиционировала себя татарочкой!

татары они те же евреи, так что, все в порядке с идентичностью национальной..
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