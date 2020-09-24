Отправлено: - 11:09

юля елиссева:

А где же те самые 80%, которые якобы его выбрали, которые должны были ликовать на очередной коронации диктатора?

Цитата:Они работают и спокойно себе живут, а не митингуют, в отличие от меньшинства недовольных. Даже 100 тысч минского населения - это не 80% избирателей.