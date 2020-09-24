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Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39936
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 09:13
Руководство городского отдела архитектуры отозвало из управления по госдоходам сведения о долгах за рекламу. На следующий день к проблеме подключился аким Костаная. В том, почему позиция властей за несколько дней развернулась на 180 градусов, попыталась разобраться «НГ».
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Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:47
Цитата-/норму об обязательном некотором процентном присутствии нетитульных у власти никто не отменял/
Ой ну опять началось,Рау и Кулагин просто болванчики ничего из себя не представляющие и пробились наверх не из-за своей компетенции а просто по разнарядке) да да слышали
Ой ну опять началось,Рау и Кулагин просто болванчики ничего из себя не представляющие и пробились наверх не из-за своей компетенции а просто по разнарядке) да да слышали
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:47
Цитата:
так отстоял что от страха тайно инаугурировался? А где же те самые 80%, которые якобы его выбрали, которые должны были ликовать на очередной коронации диктатора?
abaika95:
Законно избранный президент отстоял страну от скатывания в очередной майдан,и развал страны)
Законно избранный президент отстоял страну от скатывания в очередной майдан,и развал страны)
так отстоял что от страха тайно инаугурировался? А где же те самые 80%, которые якобы его выбрали, которые должны были ликовать на очередной коронации диктатора?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13185
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 11:09
Цитата:
Они работают и спокойно себе живут, а не митингуют, в отличие от меньшинства недовольных. Даже 100 тысч минского населения - это не 80% избирателей.
юля елиссева:
А где же те самые 80%, которые якобы его выбрали, которые должны были ликовать на очередной коронации диктатора?
А где же те самые 80%, которые якобы его выбрали, которые должны были ликовать на очередной коронации диктатора?
Они работают и спокойно себе живут, а не митингуют, в отличие от меньшинства недовольных. Даже 100 тысч минского населения - это не 80% избирателей.
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 11:28
Цитата:
их, как баранов должны были согнать, чтобы изображать ликующую толпу.Сами ведь знаете, как это в странах третьего мира делается, когда подневольные бюджетники делают что им скажут.. А тут уже даже бюджетники в защиту Таракана не пишутся, настолько он насточертел.
Victor Yang:
Они работают и спокойно себе живут, а не митингуют,
Они работают и спокойно себе живут, а не митингуют,
их, как баранов должны были согнать, чтобы изображать ликующую толпу.Сами ведь знаете, как это в странах третьего мира делается, когда подневольные бюджетники делают что им скажут.. А тут уже даже бюджетники в защиту Таракана не пишутся, настолько он насточертел.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4116
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 11:44
Мне показалось, чиновников госдохода так загоняли, что те готовы всеми правдами и неправдами высосать живительной влаги из чрева народной. Я помню во время стометровки, чин из той конторы полз на четвереньки чтобы рулеткой измерить эту самую стометровку. Потом они не ходят на суды, которые сами инициировали, в итоге суд им отказал по указанной причине. Но крови попили, что адвокату пришлось платить по полной...
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 12:01
Цитата-/А где же те самые 80%, которые якобы его выбрали, которые должны были ликовать на очередной коронации диктатора?/
А кто в рядах омона протестунов разгоняет?) Эти 80%) а где всенородная революция если за Лукашенко никто не голосовал? Да нет её,80% дома сидят,кто в деревне пашет,кто на работе а выходят 100 тыс в Минске и по 10тысяч по другим городам безработных и самых недовольных) если у нас взять сугубо социолгически то недовольных то по стране %15 но их больше всех слышно потомучто они в СМИ они в соц сетях сидят чаще, они на митингах постоянно,они копирайтеры,сммщики,ораторы а остальные 85% людей работают и интересуются политикой только когда домой приходят и в соц сети заходят) а там эти 15% вещают без продыху) вот и в Белоруссии также получается,изначально протест был молодняка которому захотелось тусоваться красиво, но после того как ОМОН перегнул палку и попинал молодеж тут уже начали и родители-работяги выходить
А кто в рядах омона протестунов разгоняет?) Эти 80%) а где всенородная революция если за Лукашенко никто не голосовал? Да нет её,80% дома сидят,кто в деревне пашет,кто на работе а выходят 100 тыс в Минске и по 10тысяч по другим городам безработных и самых недовольных) если у нас взять сугубо социолгически то недовольных то по стране %15 но их больше всех слышно потомучто они в СМИ они в соц сетях сидят чаще, они на митингах постоянно,они копирайтеры,сммщики,ораторы а остальные 85% людей работают и интересуются политикой только когда домой приходят и в соц сети заходят) а там эти 15% вещают без продыху) вот и в Белоруссии также получается,изначально протест был молодняка которому захотелось тусоваться красиво, но после того как ОМОН перегнул палку и попинал молодеж тут уже начали и родители-работяги выходить
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9414
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 12:10
вот думаю, кто уже оплатил,
почему они теперь будут должны писать
заявления на возврат, ждать потом.
как будто они в чем то виноваты.
а ведь как говорят, у некоторых даже счета закрывали.
пусть сами автоматом возвращают суммы на те счета,
откуда были произведены платежи.
и чем быстрее,тем лучше.
да и этот демонтаж вывесок.
кто возместит?
почему они теперь будут должны писать
заявления на возврат, ждать потом.
как будто они в чем то виноваты.
а ведь как говорят, у некоторых даже счета закрывали.
пусть сами автоматом возвращают суммы на те счета,
откуда были произведены платежи.
и чем быстрее,тем лучше.
да и этот демонтаж вывесок.
кто возместит?
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