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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2055
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 10:11
Цитата:
Согласен оскорбление, на днях на Ютубе один рудничанин негативно отзывался о целом народе и его языке и.т.д. В течение суток установили. Отмечают возбудили уголовное дело, грозит до 7 лет лишения свободы.
abaika95:
а вот поляки украинцев называли бидло (скот) это уже оскорбление,как-то так.
а вот поляки украинцев называли бидло (скот) это уже оскорбление,как-то так.
Согласен оскорбление, на днях на Ютубе один рудничанин негативно отзывался о целом народе и его языке и.т.д. В течение суток установили. Отмечают возбудили уголовное дело, грозит до 7 лет лишения свободы.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 10:16
Цитата:
Да будет вам известно, что в свете последних событий на Украине шутливое обращение "холол" вновь стало носить негативный оттенок, так как шутки в последнее время перестали быть такими развеселыми как раньше. И да, ваши словари, на которые вы ссылаетесь, не отражают всего этого, поскольку устаревают. В новой редакции словарей это слово снова будет носить уничижительный оттенок, уж поверьте мне.
таноми52:
Да будет вам известно, что в свете последних событий на Украине шутливое обращение "холол" вновь стало носить негативный оттенок, так как шутки в последнее время перестали быть такими развеселыми как раньше. И да, ваши словари, на которые вы ссылаетесь, не отражают всего этого, поскольку устаревают. В новой редакции словарей это слово снова будет носить уничижительный оттенок, уж поверьте мне.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 10:18
Цитата:
Интересно девки пляшут. Я ссылаюсь на регулярно обновляемую википедию, а вы на словарь 1965 года. И кто из нас застрял?
таноми52:
Макс, Вы в каком веке застряли?
Макс, Вы в каком веке застряли?
Интересно девки пляшут. Я ссылаюсь на регулярно обновляемую википедию, а вы на словарь 1965 года. И кто из нас застрял?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 10:23
Цитата:
А причём тут моя или чья либо еще национальность в вопросе, который мы обсуждали? Ваша очередная попытка увести тему в иную плоскость?
abaika95:
вы то тут причем тогда?
вы то тут причем тогда?
А причём тут моя или чья либо еще национальность в вопросе, который мы обсуждали? Ваша очередная попытка увести тему в иную плоскость?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9408
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 10:38
Цитата:
историю надо знать.
Моше Винницкий (Мойше-Янкель Меер-Вольфович Ви́нницкий),
он же Мишка Япончик, еврей.
легендарный одесский Робин Гуд,
прошел путь от сына обыкновенного биндюжника
до короля криминального мира.
Kairat stayer: Хорошо, что меня в своё время Мошуй или Машуя немножко грамматике подучил, большой рахмет ему. Прошу прощения Моше.
историю надо знать.
Моше Винницкий (Мойше-Янкель Меер-Вольфович Ви́нницкий),
он же Мишка Япончик, еврей.
легендарный одесский Робин Гуд,
прошел путь от сына обыкновенного биндюжника
до короля криминального мира.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2055
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 10:44
Цитата:
Все поняли, что там сарказм и ирония присутствуют, тем более ты уже второй раз выкладываешь лично мне вышеуказанную информацию. Ранее у отмечал Мошуй или Мошуя, якобы не знал как правильно пишется.
alex_60:
историю надо знать. Моше Винницкий (Мойше-Янкель Меер-Вольфович Ви́нницкий), он же Мишка Япончик, еврей. легендарный одесский Робин Гуд, прошел путь от сына обыкновенного биндюжника до короля криминального мира.
историю надо знать. Моше Винницкий (Мойше-Янкель Меер-Вольфович Ви́нницкий), он же Мишка Япончик, еврей. легендарный одесский Робин Гуд, прошел путь от сына обыкновенного биндюжника до короля криминального мира.
Все поняли, что там сарказм и ирония присутствуют, тем более ты уже второй раз выкладываешь лично мне вышеуказанную информацию. Ранее у отмечал Мошуй или Мошуя, якобы не знал как правильно пишется.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 10:54
Цитата:
Макс, уж от Вас то я такого словоблудия, как от Абайки, не ожидала!
Так что ж такое Википедия?
"Википе́дия — общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом, реализованная на принципах вики. Расположена по адресу wikipedia.org. Владелец сайта — американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств."
Известно, что собой представляют "АМЕРИКАНСКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ"!
А что такое ВИКИ? Ви́ки (англ. wiki) — веб-сайт,содержимое которого пользователи могут самостоятельно изменять ...
Это Вам не БСЭ!
maxsaf:
Я ссылаюсь на регулярно обновляемую википедию, а вы на словарь 1965 года.
Я ссылаюсь на регулярно обновляемую википедию, а вы на словарь 1965 года.
Макс, уж от Вас то я такого словоблудия, как от Абайки, не ожидала!
Так что ж такое Википедия?
"Википе́дия — общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом, реализованная на принципах вики. Расположена по адресу wikipedia.org. Владелец сайта — американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств."
Известно, что собой представляют "АМЕРИКАНСКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ"!
А что такое ВИКИ? Ви́ки (англ. wiki) — веб-сайт,содержимое которого пользователи могут самостоятельно изменять ...
Это Вам не БСЭ!
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 11:01
Цитата:
Таноми, при всем моем к вам уважении я тоже не ожидал вас в нашем с Абайкой разговоре.
таноми52:
Макс, уж от Вас то я такого словоблудия, как от Абайки, не ожидала!
Макс, уж от Вас то я такого словоблудия, как от Абайки, не ожидала!
Таноми, при всем моем к вам уважении я тоже не ожидал вас в нашем с Абайкой разговоре.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 11:05
Цитата:
Приношу свои извинения!
Но как хохлушку меня задела поза оскорбления, в которую Вы несправедливо встали
maxsaf:
Таноми, при всем моем к вам уважении я тоже не ожидал вас в нашем с Абайкой разговоре.
Таноми, при всем моем к вам уважении я тоже не ожидал вас в нашем с Абайкой разговоре.
Приношу свои извинения!
Но как хохлушку меня задела поза оскорбления, в которую Вы несправедливо встали
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