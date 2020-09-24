Отправлено: - 10:38

Kairat stayer: Хорошо, что меня в своё время Мошуй или Машуя немножко грамматике подучил, большой рахмет ему. Прошу прощения Моше.

Цитата:историю надо знать.Моше Винницкий (Мойше-Янкель Меер-Вольфович Ви́нницкий),он же Мишка Япончик, еврей.легендарный одесский Робин Гуд,прошел путь от сына обыкновенного биндюжникадо короля криминального мира.