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≡ Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39935
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 09:13
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Руководство городского отдела архитектуры отозвало из управления по госдоходам сведения о долгах за рекламу. На следующий день к проблеме подключился аким Костаная. В том, почему позиция властей за несколько дней развернулась на 180 градусов, попыталась разобраться «НГ».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5110
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:47
#15
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Цитата-/норму об обязательном некотором процентном присутствии нетитульных у власти никто не отменял/



Ой ну опять началось,Рау и Кулагин просто болванчики ничего из себя не представляющие и пробились наверх не из-за своей компетенции а просто по разнарядке) да да слышали
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1742
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:47
#16
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Цитата:
abaika95:
Законно избранный президент отстоял страну от скатывания в очередной майдан,и развал страны)

так отстоял что от страха тайно инаугурировался? А где же те самые 80%, которые якобы его выбрали, которые должны были ликовать на очередной коронации диктатора?
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