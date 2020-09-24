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≡ "Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39935
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 06:08
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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана рассматривает дело в отношении бывшего заместителя акима Актюбинской области Руслана МАМУНОВА. Он обвиняется в том, что получил $1,2 млн от родственников экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, которым пообещал «решить проблему» через свои связи в Верховном суде. А именно - сократить осужденному срок и вернуть конфискованное имущество. Однако обещанное не исполнил, что и стало поводом для обращения заказчиков в антикоррупционную службу. На судебных заседаниях упоминается и фамилия действующего акима Актюбинской области, а сами слушания дают яркую и местами даже сюрреалистическую картину нравов казахстанского политического олимпа.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4115
Re: Спор о коррупционных обязательствах
Отправлено: 24.09.20 - 06:08
#1
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Да не оскудеет рука дающего, да не дрогнет рука берущего, ибо ещё нашкребем больше этого чем прежде, благополучия и мира всем рабам божьим, аминь!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1742
Re: Спор о коррупционных обязательствах
Отправлено: 24.09.20 - 08:53
#2
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тут поможет только китайский метод борьбы с коррупцией - расстрел всем!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6953
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 24.09.20 - 10:02
#3
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Хоть кино снимай...Бандитский Qazaqstan
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
950
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 24.09.20 - 10:38
#4
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Цитата:
И вообще сумку не помню, помню пакет. В нем бы не поместились $1,2 млн.

Откуда знает, шаман что-ли?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9408
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 10:47
#5
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пачка 100 д- 100 грамм.
120 пачек=1200000= 12 кг.
помешаются в кейс средних размеров.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13184
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 24.09.20 - 10:53
#6
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Цитата:
По словам родственников Ахметжанова, вместо обещанной помощи Мамунов «ничего абсолютно не решил» и вообще «повел себя как мошенник»

Источник:

Смешно, честное слово! Ничего не решил - мошенник, а решил - это было бы нормально? Я бы истцов привёл к ответственности также как и ответчика.
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