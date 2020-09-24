Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно

Отправлено: - 10:47

Цитата-/норму об обязательном некотором процентном присутствии нетитульных у власти никто не отменял/







Ой ну опять началось,Рау и Кулагин просто болванчики ничего из себя не представляющие и пробились наверх не из-за своей компетенции а просто по разнарядке) да да слышали