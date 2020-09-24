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≡ Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39935
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 09:13
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Руководство городского отдела архитектуры отозвало из управления по госдоходам сведения о долгах за рекламу. На следующий день к проблеме подключился аким Костаная. В том, почему позиция властей за несколько дней развернулась на 180 градусов, попыталась разобраться «НГ».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5110
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 09:13
#1
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Что происходит последнее время? Я не узнаю наши власти в гриме

Участковый хотел наказать аптеку за торговлю дорогими лекарствами в итоге суд принял сторону предпренимателя

СЭС Хотел наказать ветеринара за нахождение без маски на работе (что по мне правильно) в итоге суд принял сторону ветеринара


Суд постановил приостановить стройку общаги во дворе где жильцы недовольны (хоть там и не все сейчас гладко)

Тут вот акимат понял что был не прав

Что происходит?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9408
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 09:21
#2
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налоговая сейчас с утра сказала,
что пока бумаг по отзыву не видели.
но слышали.
когда придут, будут работать.
кто оплатил, смотреть в ЛК ,как появится переплата
по 105425,,оформлять в лк заявление на возврат.
но раньше октября(даты понятно не назывались) не ждать,
срок на возврат после подачи заявления-10 дней.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6953
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 09:35
#3
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Некомпетентность рулит!
Политика устройства на работу по резюме "саке-маке" на лицо.
Чиновники, создав видимость работы на глаз, в очередной раз и заслуженно не только стали поводом для насмешек, но и создали геморрой для предпринимателей. Если они даже вывеску от рекламы отличить на в состоянии, что четко прописано в законе о рекламе, то вообще о какой компетенции занимаемых должностей может идти речь?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1742
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 09:58
#4
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Интересует, каким образом будут наказаны некомпетентные чиновники от архитеруры?
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D
§ Didos
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
18
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 10:01
#5
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Цитата:
abaika95:
Что происходит?

Происходит понимание что нужно делать все по закону.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9408
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:13
#6
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едешь(идешь)сейчас по городу,
как противорекламный ураган обрушился на город.
голые стекла магазинов,офисов,демонтированные щиты с рекламой на земле лежащие
возле марта,нормы , фикспрайсов,стекляшки производят вид обанкротившихся.
офисные здания с арендой,как определить кто и где там находится?
канувшие в историю штендеры.
непонимание что такое вывеска, руководителя (вижу баннер- значит это реклама)-
это вообще нечто.
аномальный год. кв не убьет бизнес, так вот такие действия уничтожат точно.
что то похоже еще будет, три месяца впереди.

[Исправлено: alex_60, 24.09.2020 - 10:29]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1742
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 10:17
#7
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Цитата:
abaika95:
Что происходит?

Люди уже другие, знают и отстаивают свои права. А чинуши, назначаемые по принципу клановой принадлежности и личной преданности начальству, работают по старому. Глядишь, и чинуши перестанут быть чинушами, а станут чиновниками, которых берут на работу по принципу профпригодности, а не потому что кто-то из назначенных племянник Саке-Маке.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
950
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:27
#8
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Цитата:
НГ:
Казиев отвечает: «Вот я иду мимо, вижу баннер, он привлек мое внимание, значит, это реклама».

Предлагаю пойти дальше. Нужно начать штрафовать людей на улицах. Многие же ходят в одежде с картинками, которые привлекают внимание. Футболки с изображениями, кепки со всякими надписями. Иногда даже кепки и футболки раздают некоторые компании на распродажах со своими логотипами. В таких случаях необходимо сразу окружать толпу и драть со всех нещадно бабло, а то ходят - рекламируют бесплатно. Ужас!

[Исправлено: Маркс, 24.09.2020 - 10:27]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5110
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:35
#9
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Цитата-/Политика устройства на работу по резюме "саке-маке" на лицо./


Цитата-/а не потому что кто-то из назначенных племянник Саке-Маке/



Вы хоть местами поменяли бы вашу присказку а то фантазия на этом и кончилась)


Радченко и Ионенко кто продвинул по резюме? Саке или баке?)


Цитата-/ Люди уже другие, знают и отстаивают свои права/


Многие на этом и наглеть начинают, как те владельцы машин на армянском учёте
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7608
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 10:37
#10
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Цитата:
abaika95:
Что происходит?

Слышащее государство
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1742
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:39
#11
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Цитата:
maxsaf:
Слышащее государство

Пример Беларуси рядом. Видом страшно стало, что и у нас придется главе государства от всеобщей "любви" народной с автоматом бегать и тайные инаугурации проводить.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5110
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:42
#12
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Цитата-/Радченко и Ионенко кто продвинул по резюме? Саке или баке?)/



Не у них наверно даже клан свой есть,где Кулагин,Рау,Божко,Скляр и ещё много кто)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1742
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:44
#13
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Цитата:
abaika95:
Не у них наверно даже клан свой есть,где Кулагин,Рау,Божко,Скляр и ещё много кто)

норму об обязательном некотором процентном присутствии нетитульных у власти никто не отменял...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5110
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:45
#14
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Цитата-/Слышащее государство/




Чрезмерно слышащее что-то стало)




Цитата-/Пример Беларуси рядом./



А что в Беларусии? Законно избранный президент отстоял страну от скатывания в очередной майдан,и развал страны) туда надо всем ехать учится, как митинги разгонять по нормальному)
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