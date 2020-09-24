Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39935
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 09:13
Руководство городского отдела архитектуры отозвало из управления по госдоходам сведения о долгах за рекламу. На следующий день к проблеме подключился аким Костаная. В том, почему позиция властей за несколько дней развернулась на 180 градусов, попыталась разобраться «НГ».
Читать новость
Читать новость
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 09:13
Что происходит последнее время? Я не узнаю наши власти в гриме
Участковый хотел наказать аптеку за торговлю дорогими лекарствами в итоге суд принял сторону предпренимателя
СЭС Хотел наказать ветеринара за нахождение без маски на работе (что по мне правильно) в итоге суд принял сторону ветеринара
Суд постановил приостановить стройку общаги во дворе где жильцы недовольны (хоть там и не все сейчас гладко)
Тут вот акимат понял что был не прав
Что происходит?
Участковый хотел наказать аптеку за торговлю дорогими лекарствами в итоге суд принял сторону предпренимателя
СЭС Хотел наказать ветеринара за нахождение без маски на работе (что по мне правильно) в итоге суд принял сторону ветеринара
Суд постановил приостановить стройку общаги во дворе где жильцы недовольны (хоть там и не все сейчас гладко)
Тут вот акимат понял что был не прав
Что происходит?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9408
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 09:21
налоговая сейчас с утра сказала,
что пока бумаг по отзыву не видели.
но слышали.
когда придут, будут работать.
кто оплатил, смотреть в ЛК ,как появится переплата
по 105425,,оформлять в лк заявление на возврат.
но раньше октября(даты понятно не назывались) не ждать,
срок на возврат после подачи заявления-10 дней.
что пока бумаг по отзыву не видели.
но слышали.
когда придут, будут работать.
кто оплатил, смотреть в ЛК ,как появится переплата
по 105425,,оформлять в лк заявление на возврат.
но раньше октября(даты понятно не назывались) не ждать,
срок на возврат после подачи заявления-10 дней.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6953
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 09:35
Некомпетентность рулит!
Политика устройства на работу по резюме "саке-маке" на лицо.
Чиновники, создав видимость работы на глаз, в очередной раз и заслуженно не только стали поводом для насмешек, но и создали геморрой для предпринимателей. Если они даже вывеску от рекламы отличить на в состоянии, что четко прописано в законе о рекламе, то вообще о какой компетенции занимаемых должностей может идти речь?
Политика устройства на работу по резюме "саке-маке" на лицо.
Чиновники, создав видимость работы на глаз, в очередной раз и заслуженно не только стали поводом для насмешек, но и создали геморрой для предпринимателей. Если они даже вывеску от рекламы отличить на в состоянии, что четко прописано в законе о рекламе, то вообще о какой компетенции занимаемых должностей может идти речь?
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 09:58
Интересует, каким образом будут наказаны некомпетентные чиновники от архитеруры?
D
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 18
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 10:01
Цитата:
Происходит понимание что нужно делать все по закону.
abaika95:
Что происходит?
Что происходит?
Происходит понимание что нужно делать все по закону.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9408
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:13
едешь(идешь)сейчас по городу,
как противорекламный ураган обрушился на город.
голые стекла магазинов,офисов,демонтированные щиты с рекламой на земле лежащие
возле марта,нормы , фикспрайсов,стекляшки производят вид обанкротившихся.
офисные здания с арендой,как определить кто и где там находится?
канувшие в историю штендеры.
непонимание что такое вывеска, руководителя (вижу баннер- значит это реклама)-
это вообще нечто.
аномальный год. кв не убьет бизнес, так вот такие действия уничтожат точно.
что то похоже еще будет, три месяца впереди.
[Исправлено: alex_60, 24.09.2020 - 10:29]
как противорекламный ураган обрушился на город.
голые стекла магазинов,офисов,демонтированные щиты с рекламой на земле лежащие
возле марта,нормы , фикспрайсов,стекляшки производят вид обанкротившихся.
офисные здания с арендой,как определить кто и где там находится?
канувшие в историю штендеры.
непонимание что такое вывеска, руководителя (вижу баннер- значит это реклама)-
это вообще нечто.
аномальный год. кв не убьет бизнес, так вот такие действия уничтожат точно.
что то похоже еще будет, три месяца впереди.
[Исправлено: alex_60, 24.09.2020 - 10:29]
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 10:17
Цитата:
Люди уже другие, знают и отстаивают свои права. А чинуши, назначаемые по принципу клановой принадлежности и личной преданности начальству, работают по старому. Глядишь, и чинуши перестанут быть чинушами, а станут чиновниками, которых берут на работу по принципу профпригодности, а не потому что кто-то из назначенных племянник Саке-Маке.
abaika95:
Что происходит?
Что происходит?
Люди уже другие, знают и отстаивают свои права. А чинуши, назначаемые по принципу клановой принадлежности и личной преданности начальству, работают по старому. Глядишь, и чинуши перестанут быть чинушами, а станут чиновниками, которых берут на работу по принципу профпригодности, а не потому что кто-то из назначенных племянник Саке-Маке.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 950
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:27
Цитата:
Предлагаю пойти дальше. Нужно начать штрафовать людей на улицах. Многие же ходят в одежде с картинками, которые привлекают внимание. Футболки с изображениями, кепки со всякими надписями. Иногда даже кепки и футболки раздают некоторые компании на распродажах со своими логотипами. В таких случаях необходимо сразу окружать толпу и драть со всех нещадно бабло, а то ходят - рекламируют бесплатно. Ужас!
[Исправлено: Маркс, 24.09.2020 - 10:27]
НГ:
Казиев отвечает: «Вот я иду мимо, вижу баннер, он привлек мое внимание, значит, это реклама».
Казиев отвечает: «Вот я иду мимо, вижу баннер, он привлек мое внимание, значит, это реклама».
Предлагаю пойти дальше. Нужно начать штрафовать людей на улицах. Многие же ходят в одежде с картинками, которые привлекают внимание. Футболки с изображениями, кепки со всякими надписями. Иногда даже кепки и футболки раздают некоторые компании на распродажах со своими логотипами. В таких случаях необходимо сразу окружать толпу и драть со всех нещадно бабло, а то ходят - рекламируют бесплатно. Ужас!
[Исправлено: Маркс, 24.09.2020 - 10:27]
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:35
Цитата-/Политика устройства на работу по резюме "саке-маке" на лицо./
Цитата-/а не потому что кто-то из назначенных племянник Саке-Маке/
Вы хоть местами поменяли бы вашу присказку а то фантазия на этом и кончилась)
Радченко и Ионенко кто продвинул по резюме? Саке или баке?)
Цитата-/ Люди уже другие, знают и отстаивают свои права/
Многие на этом и наглеть начинают, как те владельцы машин на армянском учёте
Цитата-/а не потому что кто-то из назначенных племянник Саке-Маке/
Вы хоть местами поменяли бы вашу присказку а то фантазия на этом и кончилась)
Радченко и Ионенко кто продвинул по резюме? Саке или баке?)
Цитата-/ Люди уже другие, знают и отстаивают свои права/
Многие на этом и наглеть начинают, как те владельцы машин на армянском учёте
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7608
Re: Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел...
Отправлено: 24.09.20 - 10:37
Цитата:
Слышащее государство
abaika95:
Что происходит?
Что происходит?
Слышащее государство
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:39
Цитата:
Пример Беларуси рядом. Видом страшно стало, что и у нас придется главе государства от всеобщей "любви" народной с автоматом бегать и тайные инаугурации проводить.
maxsaf:
Слышащее государство
Слышащее государство
Пример Беларуси рядом. Видом страшно стало, что и у нас придется главе государства от всеобщей "любви" народной с автоматом бегать и тайные инаугурации проводить.
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:42
Цитата-/Радченко и Ионенко кто продвинул по резюме? Саке или баке?)/
Не у них наверно даже клан свой есть,где Кулагин,Рау,Божко,Скляр и ещё много кто)
Не у них наверно даже клан свой есть,где Кулагин,Рау,Божко,Скляр и ещё много кто)
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:44
Цитата:
норму об обязательном некотором процентном присутствии нетитульных у власти никто не отменял...
abaika95:
Не у них наверно даже клан свой есть,где Кулагин,Рау,Божко,Скляр и ещё много кто)
Не у них наверно даже клан свой есть,где Кулагин,Рау,Божко,Скляр и ещё много кто)
норму об обязательном некотором процентном присутствии нетитульных у власти никто не отменял...
Начислили, посовещались и отменили - Акимат Костаная пришел к выводу, что деньги за рекламу он требовал неправомерно
Отправлено: 24.09.20 - 10:45
Цитата-/Слышащее государство/
Чрезмерно слышащее что-то стало)
Цитата-/Пример Беларуси рядом./
А что в Беларусии? Законно избранный президент отстоял страну от скатывания в очередной майдан,и развал страны) туда надо всем ехать учится, как митинги разгонять по нормальному)
Чрезмерно слышащее что-то стало)
Цитата-/Пример Беларуси рядом./
А что в Беларусии? Законно избранный президент отстоял страну от скатывания в очередной майдан,и развал страны) туда надо всем ехать учится, как митинги разгонять по нормальному)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 19
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Маркс, Тимур Гафуров
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать