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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 852 из 852«1...850851852
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2792
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.09.20 - 23:28
#12766
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Цитата:
таноми52:

! Как жизнь ? --- Привет!! В 🏠 переехал. Всё отлично!!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5106
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.09.20 - 23:36
#12767
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Цитата-/Женское кокетство! У меня сплагиатил?Фи!/




Вот не знаете вы голливудскую уже классику мультипликации поэтому мимо)



Цитата-/Будьте добры, удалите или отредактируйте #47/



Сейчас найду)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5106
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.09.20 - 23:42
#12768
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Макс ты про это из 47?


Цитата-/Канадцу и хохлу не верь а канадцу хохлу тем более/



Что тут может быть такого от чего модератор забанит мой коммент?

Хохлы,хохлацкий это не оскорбление а фамильярдное обращение у великих южных писателей Гоголя и Шолохова есть такие слова в тексте



Кто обиделся может назвать меня кацапом раз на то пошло) или ордынцем)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5106
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.09.20 - 23:46
#12769
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А Украинцев я уважаю а многих кто считает себя вполне себе хохлом, тоже,хорошие ребята с юмором,вчера один Украинец по месту жительства,другого Украинца по этническому признаку из Рудного развел на 7 лет лагерей )))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7603
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 00:28
#12770
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Цитата:
abaika95:
Что тут может быть такого от чего модератор забанит мой коммент?

Я вас услышал. Проехали.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7603
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 00:31
#12771
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Цитата:
abaika95:
а многих кто считает себя вполне себе хохлом, тоже,

Афроамериканцы тоже себя называют нигга, между собой, но не в восторге, когда так их условный "снежок" называет.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2001
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 01:03
#12772
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Цитата:
maxsaf:
Афроамериканцы тоже себя называют нигга, между собой, но не в восторге, когда так их условный "снежок" называет.


Некорректный пример. Две большие разницы: бывшие рабы и рабовладельцы, и равноправные кацапы, хохлы и бульбаши!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7603
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 01:39
#12773
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Цитата:
таноми52:
бывшие рабы и рабовладельцы

Я нифига не рабовладелец))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7603
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 01:43
#12774
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Товарищи, читайте википедию: хохол - унизительное или оскорбительное прозвище украинцев.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7603
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 01:57
#12775
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Цитата:
abaika95:
Кто обиделся может назвать меня...

И на этом ваша фантазия иссякла? А моя нет, так что не провоцируйте. ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20075
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 03:13
#12776
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Цитата:
таноми52:
Женское кокетство!

Жду встречи... :lol: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2001
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 09:05
#12777
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Цитата:
maxsaf:
Я нифига не рабовладелец))


А Вы там каким боком, пришлый?
Негры изначально появились в той части света только в качестве рабов, и это обстоятельство на века сохранит гнев и обиду в сердцах их потомков, где бы они ни были. Поэтому щепетильность в общении с ними в расовом вопросе не обходима.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5106
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 09:06
#12778
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Цитата-/Афроамериканцы тоже себя называют нигга, между собой, но не в восторге, когда так их условный "снежок" называет./



Ну вы же не нигга и не хохол раз вы сами сказали что вас это не задевает?) Но упорно хотите ответить за это мне,вопрос вы то тут причем тогда?) Если мне украинец скажет что обращение "хохол" "малорос" или "украинец" его оскорбляет то я наверно не буду к нему так обращаться) хотя я всегда считал что в обращении "хохол" нет оскорбительных оттенков,когда обращаюсь "хохол" я не имею умысла оскорбить человека это обращение переросло в простецско-дружеский подкол,как украинцы в ответ русских называют москалями а русские всех степняков называли ордынцы а мусульман -бусурманами просто потомучто не расслышали видать с первого раза название )) а вот поляки украинцев называли бидло (скот) это уже оскорбление,как-то так.
Так что если украинец Леха скажет что это его оскорбляет то я не буду к нему так обращаться
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