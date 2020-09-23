Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 09:06

Цитата-/Афроамериканцы тоже себя называют нигга, между собой, но не в восторге, когда так их условный "снежок" называет./







Ну вы же не нигга и не хохол раз вы сами сказали что вас это не задевает?) Но упорно хотите ответить за это мне,вопрос вы то тут причем тогда?) Если мне украинец скажет что обращение "хохол" "малорос" или "украинец" его оскорбляет то я наверно не буду к нему так обращаться) хотя я всегда считал что в обращении "хохол" нет оскорбительных оттенков,когда обращаюсь "хохол" я не имею умысла оскорбить человека это обращение переросло в простецско-дружеский подкол,как украинцы в ответ русских называют москалями а русские всех степняков называли ордынцы а мусульман -бусурманами просто потомучто не расслышали видать с первого раза название )) а вот поляки украинцев называли бидло (скот) это уже оскорбление,как-то так.

Так что если украинец Леха скажет что это его оскорбляет то я не буду к нему так обращаться