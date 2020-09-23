Отправлено: - 22:47

Мститель:

в Украине. На Украине правильно писать согласно всех правил русского языка!

Цитата:В Украине стали писать, когда осознали, что написание на Окраине, предполагает отсталость, второстепенность и окраинность проживания. Окраина, чего? Польши, России?Ну а после того как было достоверно установлено, что именно древние Укры выкопали Чёрное море, оставаться чьей-то Окраиной, согласитесь, это не солидно...