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≡ Дорожный знак "Уступи дорогу" теперь, видимо, устанавливается по-другому
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39934
Дорожный знак "Уступи дорогу" теперь, видимо, устанавливается по-другому
Отправлено: 23.09.20 - 16:46
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Этот дорожный знак расположен на выезде из дома № 351/1 по ул. Каирбекова. И, видимо, теперь его устанавливают по-другому - конусом вверх, а не вниз.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20075
Re: Дорожный знак "Уступи дорогу" теперь, видимо,...
Отправлено: 23.09.20 - 16:46
#1
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А какая разница?... :lol: :oops:
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
399
Re: Дорожный знак "Уступи дорогу" теперь, видимо,...
Отправлено: 23.09.20 - 19:41
#2
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Так тож закрашенный знак "Дорожные работы"
:lol: :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4115
Re: Дорожный знак "Уступи дорогу" теперь, видимо,...
Отправлено: 24.09.20 - 05:43
#3
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Мне кажется это совершенно другой знак, только он называется теперь- если ты крут, можешь не уступать
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