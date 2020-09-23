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≡ Депутат предложил выдавать продукты по купонам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39931
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 16:06
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Депутат Айкын Конуров сообщил, что продовольственная корзина широких слоев населения ухудшается и подобное развитие ситуации заставляет говорить о комплексном продовольственном кризисе.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
998
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:19
#45
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Цитата:
abaika95:
все было бесплатно


БЕСПЛАТНО - это во второй части Программы КПСС, при КОММУНИЗМЕ, тогда принцип распределения был бы такой: "от каждого по способности , каждому по потребности"
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2792
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:21
#46
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Цитата:
abaika95:

А про твое утверждение поспорю--- С тобой спорить ??? Зачем? Просто повторю для тебя лично- у меня новости свежие или старые . У тебя - свои или чужие. Почувствуй разницу. Только и всего. От
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5104
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:27
#47
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Цитата-/Ну так это везде так, это не значит лучше, просто - я там был/

Ну так могли че-нибудь конкретно национальное попросить привезти как Узбеков просили привезти спекции к плову,Грузин вино и питейные роги,Хохлов сало а прибалт шпроты) поляков ни о чем не просили,говорит были злые ребята)

Цитата-/Понятно, пошёл по стопам отца?../

Он инженер электрик я психолог,чето не пошел)

Цитата-/зато в Москве были в продаже./

Ну офицеры и продавали))

[Исправлено: Тимур Гафуров, 23.09.2020 - 23:49]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5104
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:30
#48
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Цитата-/тогда принцип распределения был бы такой: "от каждого по способности , каждому по потребности"/



Не верю всеровно,где Маркс,где Таноми52 где Алекс ?? Тут на советский союз явно клевещут )




Цитата-/? Просто повторю для тебя лично- у меня новости свежие или старые . У тебя - свои или чужие/



То есть Гога ты хочешь сказать ты заходишь на Украинские форумы и тоже там обсуждает новости?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5624
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:31
#49
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Цитата:
ACROS:
Основные продукты были в массовой продаже,

Да так и было. России досталось больше всех наверное. Когда там сахар и прочее (примерно в 98-ом - 99-ом) исчезли (студентом был), в Кустанае всё это продавалось вполне нормально. И кто в курсе был возили мешками. Пока ограничения не ввели, а позже и талоны. Но это всё с задержкой минимум в пол года - год, по отношению к Челябинску.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5624
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:35
#50
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Цитата:
abaika95:
Не верю всеровно,где Маркс,где Таноми52 где Алекс ?? Тут на советский союз явно клевещут )

Меня забыли, тоже клеветы не потерплю :lol: 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2792
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:39
#51
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Цитата:
abaika95:

То есть Гога ты хочешь сказать--- Я просто сказал, какие бывают виды новостей, а ты пытаешься втянуть менЯ в спор? Зачем?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5104
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:44
#52
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Цитата-/пытаешься втянуть менЯ в спор? Зачем?/




Только в споре рождается истина)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2792
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:53
#53
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Цитата:
abaika95:

в споре рождается истина---- Рожай самостоятельно :-) Я останусь при своем мнении.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
649
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 23:05
#54
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Правильно депутат база...глаголет.
Хлеб-по карточкам. Пиво, только членам профсоюза, а должности -только Членам НурОтана.
РС
Может тоже вступить в НурОтан?
Там есть кандидатский стаж?
Кто даст рекомендацию?
Может вездесущий (одна с, не путать!) Шрайбикус, по слвместительству, 95 Бабайка на форуме?
Или кто?
8-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2000
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 23:38
#55
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//где Маркс,где Таноми52 где Алекс ?? Тут на советский союз явно клевещут )//


Общаться с хлопающим глазками?
Фи!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5104
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 23:50
#56
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Цитата-/Я останусь при своем мнении/



При своем неправильном мнении?)

Так и помрёшь не зная что был не прав))






Цитата-/Правильно депутат база...глаголет.Хлеб-по карточкам. Пиво, только членам профсоюза, а должности -только Членам НурОтана.РСМожет тоже вступить в НурОтан?/


Как в старые добрые??))
И сразу комисары в пыльных шлемах вернуться и один грузин со следами от оспы?) И всем тут сразу статья!




Цитата-/Общаться с хлопающим глазками?Фи!/



Ну общайтесь с партией,там наверно интересней ?)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2792
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 00:05
#57
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Цитата:
abaika95:

)) зная что был не прав--не страдай фигнёй увы . :oops:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2792
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 00:18
#58
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Цитата:
Гога:

При своем неправильном мнении?)Так и помрёшь не зная что был не прав--И ты вообще путаешь понятия.И неважно , кто тут прав или неправ.И ты , как всегда напускаешь пургу.Смешно.
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