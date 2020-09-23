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Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39931
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 16:06
Депутат Айкын Конуров сообщил, что продовольственная корзина широких слоев населения ухудшается и подобное развитие ситуации заставляет говорить о комплексном продовольственном кризисе.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 998
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:19
Цитата:
БЕСПЛАТНО - это во второй части Программы КПСС, при КОММУНИЗМЕ, тогда принцип распределения был бы такой: "от каждого по способности , каждому по потребности"
abaika95:
все было бесплатно
все было бесплатно
БЕСПЛАТНО - это во второй части Программы КПСС, при КОММУНИЗМЕ, тогда принцип распределения был бы такой: "от каждого по способности , каждому по потребности"
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:21
Цитата:
А про твое утверждение поспорю--- С тобой спорить ??? Зачем? Просто повторю для тебя лично- у меня новости свежие или старые . У тебя - свои или чужие. Почувствуй разницу. Только и всего. От
abaika95:
А про твое утверждение поспорю--- С тобой спорить ??? Зачем? Просто повторю для тебя лично- у меня новости свежие или старые . У тебя - свои или чужие. Почувствуй разницу. Только и всего. От
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:27
Цитата-/Ну так это везде так, это не значит лучше, просто - я там был/
Ну так могли че-нибудь конкретно национальное попросить привезти как Узбеков просили привезти спекции к плову,Грузин вино и питейные роги,Хохлов сало а прибалт шпроты) поляков ни о чем не просили,говорит были злые ребята)
Цитата-/Понятно, пошёл по стопам отца?../
Он инженер электрик я психолог,чето не пошел)
Цитата-/зато в Москве были в продаже./
Ну офицеры и продавали))
[Исправлено: Тимур Гафуров, 23.09.2020 - 23:49]
Ну так могли че-нибудь конкретно национальное попросить привезти как Узбеков просили привезти спекции к плову,Грузин вино и питейные роги,Хохлов сало а прибалт шпроты) поляков ни о чем не просили,говорит были злые ребята)
Цитата-/Понятно, пошёл по стопам отца?../
Он инженер электрик я психолог,чето не пошел)
Цитата-/зато в Москве были в продаже./
Ну офицеры и продавали))
[Исправлено: Тимур Гафуров, 23.09.2020 - 23:49]
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:30
Цитата-/тогда принцип распределения был бы такой: "от каждого по способности , каждому по потребности"/
Не верю всеровно,где Маркс,где Таноми52 где Алекс ?? Тут на советский союз явно клевещут )
Цитата-/? Просто повторю для тебя лично- у меня новости свежие или старые . У тебя - свои или чужие/
То есть Гога ты хочешь сказать ты заходишь на Украинские форумы и тоже там обсуждает новости?)
Не верю всеровно,где Маркс,где Таноми52 где Алекс ?? Тут на советский союз явно клевещут )
Цитата-/? Просто повторю для тебя лично- у меня новости свежие или старые . У тебя - свои или чужие/
То есть Гога ты хочешь сказать ты заходишь на Украинские форумы и тоже там обсуждает новости?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5624
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:31
Цитата:
Да так и было. России досталось больше всех наверное. Когда там сахар и прочее (примерно в 98-ом - 99-ом) исчезли (студентом был), в Кустанае всё это продавалось вполне нормально. И кто в курсе был возили мешками. Пока ограничения не ввели, а позже и талоны. Но это всё с задержкой минимум в пол года - год, по отношению к Челябинску.
ACROS:
Основные продукты были в массовой продаже,
Основные продукты были в массовой продаже,
Да так и было. России досталось больше всех наверное. Когда там сахар и прочее (примерно в 98-ом - 99-ом) исчезли (студентом был), в Кустанае всё это продавалось вполне нормально. И кто в курсе был возили мешками. Пока ограничения не ввели, а позже и талоны. Но это всё с задержкой минимум в пол года - год, по отношению к Челябинску.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5624
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:35
Цитата:
Меня забыли, тоже клеветы не потерплю
abaika95:
Не верю всеровно,где Маркс,где Таноми52 где Алекс ?? Тут на советский союз явно клевещут )
Не верю всеровно,где Маркс,где Таноми52 где Алекс ?? Тут на советский союз явно клевещут )
Меня забыли, тоже клеветы не потерплю
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:39
Цитата:
То есть Гога ты хочешь сказать--- Я просто сказал, какие бывают виды новостей, а ты пытаешься втянуть менЯ в спор? Зачем?
abaika95:
То есть Гога ты хочешь сказать--- Я просто сказал, какие бывают виды новостей, а ты пытаешься втянуть менЯ в спор? Зачем?
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:44
Цитата-/пытаешься втянуть менЯ в спор? Зачем?/
Только в споре рождается истина)
Только в споре рождается истина)
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 22:53
Цитата:
в споре рождается истина---- Рожай самостоятельно Я останусь при своем мнении.
abaika95:
в споре рождается истина---- Рожай самостоятельно Я останусь при своем мнении.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 649
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 23:05
Правильно депутат база...глаголет.
Хлеб-по карточкам. Пиво, только членам профсоюза, а должности -только Членам НурОтана.
РС
Может тоже вступить в НурОтан?
Там есть кандидатский стаж?
Кто даст рекомендацию?
Может вездесущий (одна с, не путать!) Шрайбикус, по слвместительству, 95 Бабайка на форуме?
Или кто?
Хлеб-по карточкам. Пиво, только членам профсоюза, а должности -только Членам НурОтана.
РС
Может тоже вступить в НурОтан?
Там есть кандидатский стаж?
Кто даст рекомендацию?
Может вездесущий (одна с, не путать!) Шрайбикус, по слвместительству, 95 Бабайка на форуме?
Или кто?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2000
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 23:38
//где Маркс,где Таноми52 где Алекс ?? Тут на советский союз явно клевещут )//
Общаться с хлопающим глазками?
Фи!
Общаться с хлопающим глазками?
Фи!
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 23:50
Цитата-/Я останусь при своем мнении/
При своем неправильном мнении?)
Так и помрёшь не зная что был не прав))
Цитата-/Правильно депутат база...глаголет.Хлеб-по карточкам. Пиво, только членам профсоюза, а должности -только Членам НурОтана.РСМожет тоже вступить в НурОтан?/
Как в старые добрые??))
И сразу комисары в пыльных шлемах вернуться и один грузин со следами от оспы?) И всем тут сразу статья!
Цитата-/Общаться с хлопающим глазками?Фи!/
Ну общайтесь с партией,там наверно интересней ?)
При своем неправильном мнении?)
Так и помрёшь не зная что был не прав))
Цитата-/Правильно депутат база...глаголет.Хлеб-по карточкам. Пиво, только членам профсоюза, а должности -только Членам НурОтана.РСМожет тоже вступить в НурОтан?/
Как в старые добрые??))
И сразу комисары в пыльных шлемах вернуться и один грузин со следами от оспы?) И всем тут сразу статья!
Цитата-/Общаться с хлопающим глазками?Фи!/
Ну общайтесь с партией,там наверно интересней ?)
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 00:05
Цитата:
)) зная что был не прав--не страдай фигнёй увы .
abaika95:
)) зная что был не прав--не страдай фигнёй увы .
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 24.09.20 - 00:18
Цитата:
При своем неправильном мнении?)Так и помрёшь не зная что был не прав--И ты вообще путаешь понятия.И неважно , кто тут прав или неправ.И ты , как всегда напускаешь пургу.Смешно.
Гога:
При своем неправильном мнении?)Так и помрёшь не зная что был не прав--И ты вообще путаешь понятия.И неважно , кто тут прав или неправ.И ты , как всегда напускаешь пургу.Смешно.
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