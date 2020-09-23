Re: Путаницу в налогах на давно проданные авто объяснил...

Отправлено: - 19:43

Очень странная ситуация, ведь когда купишь квартиру, налоговая автоматом уже со дня покупки начисляет налог, ведь они черпают откуда-то эту инфу. Почему с машинами творят такую чехарду, видимо из ГАИ не передают инфу, это налоговой только на руки. Я четыре раза обращался чтоб сняли арест с учёта на авто, придется обращаться в суд чтоб принудили к действу