Прогноз на 5 дней
переменная облачность+8°C
  • 753 мм рт.ст.
  • 65% влажность
  • З-СЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путаницу в налогах на давно проданные авто объяснил вице-министр
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39931
Путаницу в налогах на давно проданные авто объяснил вице-министр
Отправлено: 23.09.20 - 19:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычно уведомления о налогах на транспорт приходили в марте, в этом году из-за пандемии рассылку провели только сентябре. Это одна из причин, по которой число жалоб на налоги на транспорт среди казахстанцев резко возросло.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4112
Re: Путаницу в налогах на давно проданные авто объяснил...
Отправлено: 23.09.20 - 19:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень странная ситуация, ведь когда купишь квартиру, налоговая автоматом уже со дня покупки начисляет налог, ведь они черпают откуда-то эту инфу. Почему с машинами творят такую чехарду, видимо из ГАИ не передают инфу, это налоговой только на руки. Я четыре раза обращался чтоб сняли арест с учёта на авто, придется обращаться в суд чтоб принудили к действу
Профайл Посетить вебсайт
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
649
Re: Путаницу в налогах на давно проданные авто объяснил...
Отправлено: 23.09.20 - 23:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший вице-министр может объяснить все.
Хоть путаницу в налогах.
Плохой :-) нет.
Патамушта...патамушта
8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 72.74 Ko -