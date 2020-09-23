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≡ Опубликована статистика о случаях заражения пневмонией в регионах Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39931
Опубликована статистика о случаях заражения пневмонией в регионах Казахстана
Отправлено: 23.09.20 - 22:48
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В Минздраве сообщили, сколько человек заразились коронавирусной пневмонией в регионах Казахстана. И эти данные расходятся с теми, которые "Нашей Газете" предоставили в управлении здравоохранения Костанайской области.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
998
Re: Опубликована статистика о случаях заражения пневмонией в...
Отправлено: 23.09.20 - 22:48
#1
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Цитата://в Костанайской области - 2815//
Цитата://Согласно его ответу на 4 сентября в области был зафиксирован 2951 случай пневмонии.//

Завтра этот Дудник скажет: " не важно чем и как болеют, важно как ПОСЧИТАЛИ"
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6950
Re: Опубликована статистика о случаях заражения пневмонией в...
Отправлено: 23.09.20 - 23:12
#2
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А кто-то еще верит этим цифрам? Кто-то еще смотрит на желтую табличку сверху страницы и отслеживает изменения?
Давно всем понятно, что какую надо, такую статистику нарисуют.
Всем известно, что люди с более-менее легким и средним течением никуда не обращались, лечились дома, поэтому их никто нигде не регистрировал.
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