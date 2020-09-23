Re: Опубликована статистика о случаях заражения пневмонией в...

Отправлено: - 23:12

А кто-то еще верит этим цифрам? Кто-то еще смотрит на желтую табличку сверху страницы и отслеживает изменения?

Давно всем понятно, что какую надо, такую статистику нарисуют.

Всем известно, что люди с более-менее легким и средним течением никуда не обращались, лечились дома, поэтому их никто нигде не регистрировал.