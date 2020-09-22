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≡ Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на улице, названной в честь просветителя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39931
Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на улице, названной в честь просветителя
Отправлено: 22.09.20 - 12:01
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Напротив входа в Центральный сквер возвели основание постамента, сейчас делают облицовку фундамента. Как сообщили "НГ" строители, работы ведет ТОО «Таза Жол». По их словам, при хорошей погоде памятник установят до конца сентября.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1736
Re: Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на...
Отправлено: 22.09.20 - 12:01
#1
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памятник просветителю будет новый? или в очередной раз перенесут тот, который уже переносили из-за строительства здания прокуратуры?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20074
Re: Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на...
Отправлено: 22.09.20 - 12:10
#2
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На страницах НГ, вроде провлдилось - голосование?
Каково мнение - там?... :lol: ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5104
Re: Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на...
Отправлено: 22.09.20 - 12:35
#3
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"Непосредственная история возникновения нашего города упорно игнорируется общественными деятелями и чиновниками" Писал Евгений Полуянов в своей статье "Сказал А говори и Б"


Алтынсарин инспектор Казахских школ переехал в Николаевский уезд в 1883 году,где построил дом в трёх километрах от города Кустанай,на сгибе реки Тобол,на островке,где имелось небольшое озеро,получившее впоследствии название "инспекторское".Там Ибрай Алтынсарин работал до самой смерти.


Хочется спросить Евгения

Евгений вы довольны что ваши чаяние услышали ? Памятник Алтынсарину можно считать как памятник человеку который поспособствовал возникновению части города и его топонимов?)


Не оставьте без ответа почитателей)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9402
Re: Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на...
Отправлено: 22.09.20 - 13:08
#4
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Правильней бы было перенести старый.
Чего уж плодить через сто метров памятники одному и тому же человеку.
А то другие памятники обидятся.
Хотя больше всего памятников коням.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1736
Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на улице, названной в честь просветителя
Отправлено: 22.09.20 - 13:17
#5
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Цитата:
alex_60:
его уж плодить через сто метров памятники одному и тому же человеку.

Алтынсарину можно и еще один поставить. Будет вполне заслуженно. И до и после Алтынсарина, чиновников у руля нашего образования была уйма. Но, Просветителем, стал только один.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
399
Re: Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на...
Отправлено: 22.09.20 - 19:26
#6
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Надземного перехода ждать, похоже, не стоит
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6950
Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на улице, названной в честь просветителя
Отправлено: 23.09.20 - 10:06
#7
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Цитата:
alex_60:
Правильней бы было перенести старый. Чего уж плодить через сто метров памятники одному и тому же человеку.


А вот и он. Стоит уже лет 40...
И что-то я не заметил, чтобы чиновники об него лбы в почитании и уважении разбивали даже по праздникам , и даже цветы не носят...
Ведь он... советского исполнения... и в виде бюста... А надо в полный рост - это же дороже...и место застолблено... Алтынсарина можно и передвинуть...как уже бывало.






Поэтому якобы юбилейную подоплёку в сооружении этого памятника не верю... Есть уже и улица, и памятник, и учебное заведение, и музей...
Скорее планировался кто-то другой, поэтому чиновники и боялись сказать Б... Народ стал возмущаться в принципе идеей сооружения любого памятника в эпоху коронавируса, переобулись чинуши, решившись на эту фигуру.
Пыс-пыс. Заканыч, фас...
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5104
Re: Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на...
Отправлено: 23.09.20 - 11:19
#8
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А гражданский журналист НГ Женя Полуянов ответит на мой вопрос,доволен он новым памятником человеку который внёс свою лепту в историю города?

Или тут так и будут всякие активисты-КАЛАлизаторы(от слова кала город) пустые домыслы строить словно они всезнающие таксисты?)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6950
Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на улице, названной в честь просветителя
Отправлено: 23.09.20 - 11:41
#9
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Мерекуша Тулепов, чтобы ответить на твой вопрос надо хотя бы увидеть предмет, который от жителей скрывают.
О какой истории и части города ты глаголишь? Он внес неоспоримый вклад в поднятие грамотности местного населения и уровень образования. А какая часть города возникла-то благодаря Алтынсарину, поведай, историк гугленный?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9402
Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на улице, названной в честь просветителя
Отправлено: 23.09.20 - 12:00
#10
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да, к городу Кустанаю по большому Алтынсарин
отношения мало имел .
только в последние годы жизни жил в уездном городе Николаевске (Кустанай).
Оренбург, Тургай- вот там он работал.
С 1879 и до конца жизни — инспектор казахских школ в Тургайской области.
и есть же еще почитаемое место.
Мавзолей Ибрая Алтынсарина – памятник на месте могилы педагога и просветителя.
Это родовое кладбище.
Там похоронены его дед, родители, супруга.
Памятник находится в 7 километрах от города Костаная,
на правом берегу реки Тобол.
к нему проложена прекрасная дорога,молодожены ездят туда.
вот там правильно все.

[Исправлено: alex_60, 23.09.2020 - 12:04]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5104
Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на улице, названной в честь просветителя
Отправлено: 23.09.20 - 12:10
#11
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Цитата-/Мерекуша Тулепов, чтобы ответить на твой вопрос/



А где здесь Тулепов? Он кому-то вопрос задавал?
Это вообще нормально отвечать уже давно не сидящим здесь форумчанам?



Цитата-/О какой истории и части города ты глаголишь? /


Ну раз гражданский журналист Женя Полуянов отвечать не хотит,будем общаться с тобой)

Выше писал,топоним,озерцо в честь Алтынсарина (инспекторским) назвали,это не история города? Или это так...история района уже и не щитово?) Историю делить будем?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
649
Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на улице, названной в честь просветителя
Отправлено: 23.09.20 - 23:12
#12
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Ну хоть не очередной табун или батыр, и то хорошо!
:-o
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