Отправлено: - 10:06

alex_60:

Правильней бы было перенести старый. Чего уж плодить через сто метров памятники одному и тому же человеку.

Цитата:А вот и он. Стоит уже лет 40...И что-то я не заметил, чтобы чиновники об него лбы в почитании и уважении разбивали даже по праздникам , и даже цветы не носят...Ведь он... советского исполнения... и в виде бюста... А надо в полный рост - это же дороже...и место застолблено... Алтынсарина можно и передвинуть...как уже бывало.Поэтому якобы юбилейную подоплёку в сооружении этого памятника не верю... Есть уже и улица, и памятник, и учебное заведение, и музей...Скорее планировался кто-то другой, поэтому чиновники и боялись сказать Б... Народ стал возмущаться в принципе идеей сооружения любого памятника в эпоху коронавируса, переобулись чинуши, решившись на эту фигуру.Пыс-пыс. Заканыч, фас...