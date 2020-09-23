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≡ Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует отопительный сезон, сообщили в КТЭК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39931
Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует отопительный сезон, сообщили в КТЭК
Отправлено: 23.09.20 - 12:48
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Как сообщили в пресс-службе ГКП, отопительный сезон в Костанае может начаться 28 сентября. Такие прогнозы были сделаны теплокомпанией на основе предварительных данных Казгидромет центра о среднесуточной температуре воздуха в областном центре.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9402
Re: Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует...
Отправлено: 23.09.20 - 12:48
#1
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//за исключением тех домов, где до опрессовки, по причине реконструкции тепломагистрали ГВС было отключено//

с таким списком исключений не позорились бы обьявлять начало отопительного сезона.
какой отопительный сезон если во всех домах,целые микрорайоны,
Карбышева, Воинов.
нет даже горячей воды.
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Ksy
§ Ksy
(Пользователи)
Регистрация:
27.06.20
Сообщений:
7
Re: Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует...
Отправлено: 23.09.20 - 15:07
#2
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Позорники блин... Вчера в столице дали отопление. Не смотрели на среднесуточную температуру. Кстати господин Аким в наше время изобрели интернет и там даже можно посмотреть погоду на ближайшие трое суток, представляете? И да там можно просчитать среднесуточную температуру. Греемся обогревателем уже неделю. Так сегодня на весь день вырубили свет... Одни маты блин в сторону коммунальщиков...
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
399
Re: Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует...
Отправлено: 23.09.20 - 19:38
#3
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"Уж полночь близится..."
Где вода?
:-x :-x :-x
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6949
Re: Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует...
Отправлено: 23.09.20 - 21:44
#4
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Цитата:
23 сентября в течение дня ГВС появится в домах района КЖБИ

А где вода-то?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20074
Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует отопительный сезон, сообщили в КТЭК
Отправлено: 23.09.20 - 21:52
#5
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Цитата:
yudjin:
А где вода-то?

До конца дня, осталось -
2 часа и08 минут. Ждите... ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5624
Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует отопительный сезон, сообщили в КТЭК
Отправлено: 23.09.20 - 22:58
#6
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В принципе ГВС как и холодное или отопление, эл. энергия, интернет, входят в ту группу, что бесперебойно должно предоставляться, за то и плата взимается. Не нужно далеко ходить (на запад) :lol:
Представьте, что в Нур-Султане каждый год одни и те же улицы копают, трубы меняют, асфальт новый кладут, эл. энергию отключают? Представили? А теперь вопрос.
Почему там этого нет?
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