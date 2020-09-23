Отправлено: - 22:58

В принципе ГВС как и холодное или отопление, эл. энергия, интернет, входят в ту группу, что бесперебойно должно предоставляться, за то и плата взимается. Не нужно далеко ходить (на запад)Представьте, что в Нур-Султане каждый год одни и те же улицы копают, трубы меняют, асфальт новый кладут, эл. энергию отключают? Представили? А теперь вопрос.Почему там этого нет?