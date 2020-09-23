Депутат предложил выдавать продукты по купонам

Отправлено: - 22:27

Цитата-/Ну так это везде так, это не значит лучше, просто - я там был/







Ну так могли че-нибудь конкретно национальное попросить привезти как Узбеков просили привезти спекции к плову,Грузин вино и питейные роги,Хохлов сало а прибалт шпроты) поляков ни о чем не просили,говорит были злые ребята)









Цитата-/Понятно, пошёл по стопам отца?../







Он инженер электрик я психолог,чето не пошел)









Цитата-/Это не так просто. Поможете, по вашей линии - обещаю - тут больше не появлюсь/







Канадцу и хохлу не верь а канадцу хохлу тем более)))







Цитата-/зато в Москве были в продаже./





Ну офицеры и продавали))