Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам

Отправлено: - 18:22

Цитата-/Ну всё понятно, вместо того, что бы думать над тем как повысить благосостояние казахстанцев,они уже смирились с бедностью и теперь думают как с этим жить дальше/









Добринцов ну ты то куда?) Ну понятно же что этот запрос от депутата коммуниста сродни всем предложениям Жириновского) все свои старые коммунистические темы забыть немогут,решили карточки ввести как в "лучшие" годы союза)



информационный пук в лужу, для затравки населения