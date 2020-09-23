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≡ Депутат предложил выдавать продукты по купонам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39928
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 16:06
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Депутат Айкын Конуров сообщил, что продовольственная корзина широких слоев населения ухудшается и подобное развитие ситуации заставляет говорить о комплексном продовольственном кризисе.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1736
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 16:06
#1
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продукты по талонам... помним, проходили...и где же наши 30 лет развития независимого?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5081
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 16:16
#2
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Цитата-/помним, проходили...и где же наши 30 лет развития независимого?/



Когда проходили? В 90ые вообще ничего небыло а при "святом" СССР все если вкуснейший пломбир и колбасу которой было завались на прилавках)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20064
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 17:22
#3
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Цитата:
юля елиссева:
продукты по талонам..

Вот это - правильно... :lol: :oops:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7454
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 18:12
#4
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Ну всё понятно, вместо того, что бы думать над тем как повысить благосостояние казахстанцев,они уже смирились с бедностью и теперь думают как с этим жить дальше.Сейчас появятся электронные продуктовые карты для бедных,потом специальные отделы с низкосортными товарами ,но по низкой цене и.т.д
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5081
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 18:22
#5
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Цитата-/Ну всё понятно, вместо того, что бы думать над тем как повысить благосостояние казахстанцев,они уже смирились с бедностью и теперь думают как с этим жить дальше/




Добринцов ну ты то куда?) Ну понятно же что этот запрос от депутата коммуниста сродни всем предложениям Жириновского) все свои старые коммунистические темы забыть немогут,решили карточки ввести как в "лучшие" годы союза)

информационный пук в лужу, для затравки населения
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9400
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 19:17
#6
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Он не по талонам предлагает.
По купонам.
Наверное он имел ввиду купоны на приватизацию, которые лежат у людей
С тех времен, книжечки всякие там, апогеи инвесты. По ним да, надо.
Только бутя рассчитался по ним с народом.а апогеи и подобные народ кинули,
На конфетах с фабрики денег урвали и в дойчланд свалили.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7578
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 19:19
#7
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Абайка, пока не поздно, бросайте это неблагодарное дело с народом спорить на форумах. Идите барашков выращивать. Голодных все равно не переспорите :lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
989
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 19:47
#8
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Цитата://При этом средства будут поступать конкретным поставщикам//

Коррупция или же тендерный сговор налицо - куда ПРОЩЕ и ПРОЗРАЧНЕЙ перечислять денежные средства, на величину инфляции, на именные карточки или лицевые счета малоимущих слоёв населения ( инвалиды, пенсионеры, многодетные).
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