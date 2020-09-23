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≡ Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39928
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 14:56
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В 2017 году ему были предъявлены обвинения в пособничестве, лжепредпринимательстве, создании ОПГ с использованием служебного положения, отмывании денег или имущества, полученного преступным путем, злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве и по ряду других статей УК РК.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4112
Re: Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской...
Отправлено: 23.09.20 - 14:56
#1
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мпции невиновности был постановлен с явным обвинительным
Очень странно, что подорвано доверие на госорганы, конечно не берут во внимание, однако в свете последних событий где откаты идут в миллионы долларов никого не смущают, а то что ни одно мое заявление не доведёно до суда тому подтверждение. ОПГ по албину, подделка протокола по участковому паризову, по наркоману алещенко и другие...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20064
Re: Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской...
Отправлено: 23.09.20 - 15:24
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
До своего ареста источником КазТАГ генерал Аманбаев назывался вероятным претендентом на пост главы финансовой полиции Казахстана.

Звание Гегерала - лишили? Наверное - нет.
Можно - восстанавливать, в должности... :lol: :oops:
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
92
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 15:48
#3
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Феодальное общество, так и будет продолжатся.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
941
Re: Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской...
Отправлено: 23.09.20 - 16:15
#4
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Устал сидеть что ли? Обиделся и домой пошёл?

Цитата:
с назначением ему наказания в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы

Даже 5,5 лет истекают только в 2022-м. У нас не только с правосудием проблемы, но и с математикой.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1736
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 16:25
#5
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помнится по работе в Кустанае адекватный был Аманбаев прокурор, в отличии от преемника, соорудившего уродливое здание в центре города,
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20064
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 16:43
#6
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Цитата:
Тот самый:
Даже 5,5 лет истекают только в 2022-м.

Про УДО, забыли?... :lol: :oops:
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
941
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 16:53
#7
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Цитата:
drakon:
Про УДО, забыли?... :lol:


Запретил же Токаев УДО коррупционерам. Наверное в СИЗО он ещё год-два сидел, пока суда ждал. Зачли ему.

Цитата:
юля елиссева:
соорудившего уродливое здание в центре города

и стоянку вдоль Алтынсарина для прокуроров. В самом центре города, где и без них заторы постоянные.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
40
Re: Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской...
Отправлено: 23.09.20 - 17:00
#8
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Кто бы сомневался! Заплатил где надо,помазал где нужно и на свободу. Можно дальше воровать миллионами.Вот они наши защитнички
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5081
Re: Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской...
Отправлено: 23.09.20 - 17:08
#9
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Никогда так не было,чтобы никак не было

Интересно заместитель акима Актюбинской области тут не причём?)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6948
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 17:24
#10
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Цитата:
Тот самый:
Запретил же Токаев УДО коррупционерам.

еще не запретил, а только брякнул... как с праздниками для чиновников, которые он сказал отменить, а потом не отменить...патамушта... никак это законодательно не регулируется.
А потом у нас же нововедения считаются с момента команды "фас", а всё что ранее , то не при делах... как с ответственность руководителей за подчиненных...иначе бы за Тарасовым Ахметов уже на бирже труда состоял.
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