Re: «Это золотые люди!»: житель Костаная благодарит...

Отправлено: - 13:58

Считаю, что данная акция немного неправильная. Объясняю почему. Мой сын работал всё лето в городской больнице, в разгар эпидемии он работал даже вместо ушедших на больничный коллег. Жена моя сильно переживала, но я всячески успокаивал. Закончив Челябинске медицинский вуз, сыну предложили подъемные около ляма рублей, землю в пригороде города Сатка и работу хирурга в тамошней городской больнице, однако мы вернулись домой, несмотря на недовольство его жены и моей дочки, которая тогда ещё была на втором курсе тоже в медицинском,осталась одна и позвала подругу для совместного съёма квартиры , в которой недавно проживали все вместе. Теперь о главном. Работает мой сын в команде, я пропущу про КВН, какие-то там корпоративы и общие интересы. Как-то не очень хорошо, когда кого-то из этой команды награждают и хвалят только из-за того, что больной написал письмо. Я тоже мог бы попросить соседку или друзей лежавших в то время в больнице, но выделять его среди коллег сын запретил. Думаю, лучше пустить на благотворительность эти деньги тем у кого маленькая зарплата, а это санитарки, медсестры и другие...