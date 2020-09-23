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≡ «Это золотые люди!»: житель Костаная благодарит медработников провизорного стационара на базе облбольницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39928
«Это золотые люди!»: житель Костаная благодарит медработников провизорного стационара на базе облбольницы
Отправлено: 23.09.20 - 13:58
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"Первый раз в жизни я так сильно заболел. Стараюсь постоянно заниматься спортом, не курю и не пью, поэтому, когда я заболел, все мои родные, друзья и знакомые и я сам были в шоке", - пишет Алданыш ДОСМАГАМБЕТОВ.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4112
Re: «Это золотые люди!»: житель Костаная благодарит...
Отправлено: 23.09.20 - 13:58
#1
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Считаю, что данная акция немного неправильная. Объясняю почему. Мой сын работал всё лето в городской больнице, в разгар эпидемии он работал даже вместо ушедших на больничный коллег. Жена моя сильно переживала, но я всячески успокаивал. Закончив Челябинске медицинский вуз, сыну предложили подъемные около ляма рублей, землю в пригороде города Сатка и работу хирурга в тамошней городской больнице, однако мы вернулись домой, несмотря на недовольство его жены и моей дочки, которая тогда ещё была на втором курсе тоже в медицинском,осталась одна и позвала подругу для совместного съёма квартиры , в которой недавно проживали все вместе. Теперь о главном. Работает мой сын в команде, я пропущу про КВН, какие-то там корпоративы и общие интересы. Как-то не очень хорошо, когда кого-то из этой команды награждают и хвалят только из-за того, что больной написал письмо. Я тоже мог бы попросить соседку или друзей лежавших в то время в больнице, но выделять его среди коллег сын запретил. Думаю, лучше пустить на благотворительность эти деньги тем у кого маленькая зарплата, а это санитарки, медсестры и другие...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5081
Re: «Это золотые люди!»: житель Костаная благодарит...
Отправлено: 23.09.20 - 17:13
#2
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Цитата-/Думаю, лучше пустить на благотворительность эти деньги тем у кого маленькая зарплата, а это санитарки, медсестры и другие/


Всем на 100 тысяч не поможешь,санитарок и медсестер много, но и выделять кого-то по отдельности тоже неправильно,лучше сохранить деньги,вторая волна ещё много чего веселого принесёт.....
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