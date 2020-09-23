Отправлено: - 17:24

Тот самый:

Запретил же Токаев УДО коррупционерам.

Цитата:еще не запретил, а только брякнул... как с праздниками для чиновников, которые он сказал отменить, а потом не отменить...патамушта... никак это законодательно не регулируется.А потом у нас же нововедения считаются с момента команды "фас", а всё что ранее , то не при делах... как с ответственность руководителей за подчиненных...иначе бы за Тарасовым Ахметов уже на бирже труда состоял.