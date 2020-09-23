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Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39928
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 14:56
В 2017 году ему были предъявлены обвинения в пособничестве, лжепредпринимательстве, создании ОПГ с использованием служебного положения, отмывании денег или имущества, полученного преступным путем, злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве и по ряду других статей УК РК.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4112
Re: Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской...
Отправлено: 23.09.20 - 14:56
мпции невиновности был постановлен с явным обвинительным
Очень странно, что подорвано доверие на госорганы, конечно не берут во внимание, однако в свете последних событий где откаты идут в миллионы долларов никого не смущают, а то что ни одно мое заявление не доведёно до суда тому подтверждение. ОПГ по албину, подделка протокола по участковому паризову, по наркоману алещенко и другие...
Очень странно, что подорвано доверие на госорганы, конечно не берут во внимание, однако в свете последних событий где откаты идут в миллионы долларов никого не смущают, а то что ни одно мое заявление не доведёно до суда тому подтверждение. ОПГ по албину, подделка протокола по участковому паризову, по наркоману алещенко и другие...
Re: Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской...
Отправлено: 23.09.20 - 15:24
Цитата:
Звание Гегерала - лишили? Наверное - нет.
Можно - восстанавливать, в должности...
сайлау курманов:
До своего ареста источником КазТАГ генерал Аманбаев назывался вероятным претендентом на пост главы финансовой полиции Казахстана.
До своего ареста источником КазТАГ генерал Аманбаев назывался вероятным претендентом на пост главы финансовой полиции Казахстана.
Звание Гегерала - лишили? Наверное - нет.
Можно - восстанавливать, в должности...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 92
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 15:48
Феодальное общество, так и будет продолжатся.
Re: Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской...
Отправлено: 23.09.20 - 16:15
Устал сидеть что ли? Обиделся и домой пошёл?
Цитата:
Даже 5,5 лет истекают только в 2022-м. У нас не только с правосудием проблемы, но и с математикой.
Цитата:
с назначением ему наказания в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы
Даже 5,5 лет истекают только в 2022-м. У нас не только с правосудием проблемы, но и с математикой.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1736
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 16:25
помнится по работе в Кустанае адекватный был Аманбаев прокурор, в отличии от преемника, соорудившего уродливое здание в центре города,
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 16:43
Цитата:
Про УДО, забыли?...
Тот самый:
Даже 5,5 лет истекают только в 2022-м.
Даже 5,5 лет истекают только в 2022-м.
Про УДО, забыли?...
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 16:53
Цитата:
Запретил же Токаев УДО коррупционерам. Наверное в СИЗО он ещё год-два сидел, пока суда ждал. Зачли ему.
Цитата:
и стоянку вдоль Алтынсарина для прокуроров. В самом центре города, где и без них заторы постоянные.
drakon:
Про УДО, забыли?...
Про УДО, забыли?...
Запретил же Токаев УДО коррупционерам. Наверное в СИЗО он ещё год-два сидел, пока суда ждал. Зачли ему.
Цитата:
юля елиссева:
соорудившего уродливое здание в центре города
соорудившего уродливое здание в центре города
и стоянку вдоль Алтынсарина для прокуроров. В самом центре города, где и без них заторы постоянные.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 40
Re: Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской...
Отправлено: 23.09.20 - 17:00
Кто бы сомневался! Заплатил где надо,помазал где нужно и на свободу. Можно дальше воровать миллионами.Вот они наши защитнички
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
- Сообщений:
- 5081
Re: Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской...
Отправлено: 23.09.20 - 17:08
Никогда так не было,чтобы никак не было
Интересно заместитель акима Актюбинской области тут не причём?)
Интересно заместитель акима Актюбинской области тут не причём?)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6948
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 17:24
Цитата:
еще не запретил, а только брякнул... как с праздниками для чиновников, которые он сказал отменить, а потом не отменить...патамушта... никак это законодательно не регулируется.
А потом у нас же нововедения считаются с момента команды "фас", а всё что ранее , то не при делах... как с ответственность руководителей за подчиненных...иначе бы за Тарасовым Ахметов уже на бирже труда состоял.
Тот самый:
Запретил же Токаев УДО коррупционерам.
Запретил же Токаев УДО коррупционерам.
еще не запретил, а только брякнул... как с праздниками для чиновников, которые он сказал отменить, а потом не отменить...патамушта... никак это законодательно не регулируется.
А потом у нас же нововедения считаются с момента команды "фас", а всё что ранее , то не при делах... как с ответственность руководителей за подчиненных...иначе бы за Тарасовым Ахметов уже на бирже труда состоял.
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