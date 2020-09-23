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≡ Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39925
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 14:56
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В 2017 году ему были предъявлены обвинения в пособничестве, лжепредпринимательстве, создании ОПГ с использованием служебного положения, отмывании денег или имущества, полученного преступным путем, злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве и по ряду других статей УК РК.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4111
Re: Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской...
Отправлено: 23.09.20 - 14:56
#1
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мпции невиновности был постановлен с явным обвинительным
Очень странно, что подорвано доверие на госорганы, конечно не берут во внимание, однако в свете последних событий где откаты идут в миллионы долларов никого не смущают, а то что ни одно мое заявление не доведёно до суда тому подтверждение. ОПГ по албину, подделка протокола по участковому паризову, по наркоману алещенко и другие...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20061
Re: Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской...
Отправлено: 23.09.20 - 15:24
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
До своего ареста источником КазТАГ генерал Аманбаев назывался вероятным претендентом на пост главы финансовой полиции Казахстана.

Звание Гегерала - лишили? Наверное - нет.
Можно - восстанавливать, в должности... :lol: :oops:
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
92
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 15:48
#3
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Феодальное общество, так и будет продолжатся.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
940
Re: Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской...
Отправлено: 23.09.20 - 16:15
#4
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Устал сидеть что ли? Обиделся и домой пошёл?

Цитата:
с назначением ему наказания в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы

Даже 5,5 лет истекают только в 2022-м. У нас не только с правосудием проблемы, но и с математикой.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1736
Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской области вышел на свободу
Отправлено: 23.09.20 - 16:25
#5
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помнится по работе в Кустанае адекватный был Аманбаев прокурор, в отличии от преемника, соорудившего уродливое здание в центре города,
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