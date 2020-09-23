Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+10°C
  • 748 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • З, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Депутат предложил выдавать продукты по купонам
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39925
Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 16:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Айкын Конуров сообщил, что продовольственная корзина широких слоев населения ухудшается и подобное развитие ситуации заставляет говорить о комплексном продовольственном кризисе.
Читать новость

юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1736
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 16:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
продукты по талонам... помним, проходили...и где же наши 30 лет развития независимого?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5078
Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам
Отправлено: 23.09.20 - 16:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/помним, проходили...и где же наши 30 лет развития независимого?/



Когда проходили? В 90ые вообще ничего небыло а при "святом" СССР все если вкуснейший пломбир и колбасу которой было завались на прилавках)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 71.94 Ko -