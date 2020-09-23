Re: Депутат предложил выдавать продукты по купонам

Отправлено: - 16:16

Цитата-/помним, проходили...и где же наши 30 лет развития независимого?/







Когда проходили? В 90ые вообще ничего небыло а при "святом" СССР все если вкуснейший пломбир и колбасу которой было завались на прилавках)