Re: Депутат Айкын Конуров призвал провести в Казахстане...

Отправлено: - 09:29

Из крайности в крайность.... Не нужно закрывать чужие кредиты. Нужно просубсидировать ставку (чтобы конечная была в районе 6) и продлить их на 3 года. При этом не рассматривать это как реструктуризацию чтобы банки не формировали провизии. Или как вариант дать отдельный инструмент по рефинансированию по льготной ставке на 3-10 лет в зависимости от цели. Без проверки целей займов. На это уйдет денег меньше чем на закрытие а эффекта будет больше (это для бизнеса). Для потреба мне кажется единственный вариант - это предоставление возможности погашения без начисления %% в течении 24 мес.