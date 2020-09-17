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≡ Депутат Айкын Конуров призвал провести в Казахстане...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39925
Депутат Айкын Конуров призвал провести в Казахстане...
Отправлено: 17.09.20 - 09:29
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Депутат Айкын Конуров призвал провести в Казахстане широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до пандемии исправно платили налоги. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса

5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
144
Re: Депутат Айкын Конуров призвал провести в Казахстане...
Отправлено: 17.09.20 - 09:29
#1
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Из крайности в крайность.... Не нужно закрывать чужие кредиты. Нужно просубсидировать ставку (чтобы конечная была в районе 6) и продлить их на 3 года. При этом не рассматривать это как реструктуризацию чтобы банки не формировали провизии. Или как вариант дать отдельный инструмент по рефинансированию по льготной ставке на 3-10 лет в зависимости от цели. Без проверки целей займов. На это уйдет денег меньше чем на закрытие а эффекта будет больше (это для бизнеса). Для потреба мне кажется единственный вариант - это предоставление возможности погашения без начисления %% в течении 24 мес.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
92
Re: Депутат Айкын Конуров призвал провести в Казахстане...
Отправлено: 23.09.20 - 15:46
#2
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Цитата:
5555:
Из крайности в крайность....

Чуткий комент. :-P
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