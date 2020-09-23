Отправлено: - 13:05

alex_60:

ну вот , напросились.. Как сообщили в пресс-службе ГКП, отопительный сезон в Костанае может начаться 28 сентября.

Цитата:Позже, чем в прошлом году. В 2019-м в школах, садах, больницах дали 23-го сентября, в домах 24-го.