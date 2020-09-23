Re: Севший в 2017 году на 14 лет экс-прокурор Костанайской...

Отправлено: - 14:56

мпции невиновности был постановлен с явным обвинительным

Очень странно, что подорвано доверие на госорганы, конечно не берут во внимание, однако в свете последних событий где откаты идут в миллионы долларов никого не смущают, а то что ни одно мое заявление не доведёно до суда тому подтверждение. ОПГ по албину, подделка протокола по участковому паризову, по наркоману алещенко и другие...