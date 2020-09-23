Re: Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует...

Отправлено: - 15:07

Позорники блин... Вчера в столице дали отопление. Не смотрели на среднесуточную температуру. Кстати господин Аким в наше время изобрели интернет и там даже можно посмотреть погоду на ближайшие трое суток, представляете? И да там можно просчитать среднесуточную температуру. Греемся обогревателем уже неделю. Так сегодня на весь день вырубили свет... Одни маты блин в сторону коммунальщиков...