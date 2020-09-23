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≡ Начало отопительного сезона
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39924
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 09:19
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В Нур-Султане в связи с такой погодой раньше открыли отопительный сезон. Когда откроют у нас? Мерзнем.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
543
Re: Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 09:19
#1
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газ включите
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13183
Re: Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 11:45
#2
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Этот вечный ежесезонный спор между любителями экономить и любителями тепла...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9397
Re: Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 11:53
#3
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с 1 ноября. раньше не надо.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1734
Re: Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 12:06
#4
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как только наступит бабье лето, будет другие нытье - "жара на улице и в квартирах и батареи кипяток - за что деньги лишние платим"?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20060
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 12:06
#5
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Цитата:
alex_60:
с 1 ноября. раньше не надо.

Алехс, ты - экономишь,
или - морозоустойчивый?... :lol: :oops:
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
882
Re: Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 12:20
#6
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Цитата:
как только наступит бабье лето, будет другие нытье

Так оно то в сентябре было ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9397
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 12:37
#7
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Цитата:
drakon:
ты - экономишь, или - морозоустойчивый?.


второе. местный так сказать.
суровое морозное детство в коляске среди сосен.
хотя вот жена сибирячка у меня, а к холоду она не очень.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9397
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 12:40
#8
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Цитата:
drakon:


//В Германии считают, что для зала достаточно 20 градусов тепла, для ванной - до 22 градусов, в спальных комнатах необходимо 16-18 градусов тепла.//

ты соблюдаешь немецкий температурный режим ?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9397
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 12:42
#9
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ну вот , напросились..
Как сообщили в пресс-службе ГКП, отопительный сезон в Костанае может начаться 28 сентября.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6947
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 13:05
#10
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Цитата:
alex_60:
ну вот , напросились.. Как сообщили в пресс-службе ГКП, отопительный сезон в Костанае может начаться 28 сентября.

Позже, чем в прошлом году. В 2019-м в школах, садах, больницах дали 23-го сентября, в домах 24-го.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20060
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 13:28
#11
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Цитата:
alex_60:
ты соблюдаешь немецкий температурный режим ?

Конечно, а то могут - оштрафовать,
или даже - арестовать, за
перерасход газа... :lol: :-o
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
939
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 13:39
#12
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Цитата:
директор пляжа: газ включите

Углекислый газ куда? Проветривать придётся.

Цитата:
Мерзнем.

Кондиционером грейтесь. Осенью дешевле выйдет, чем отопление от КТЭК.

Мне тоже кажется, что до октября центральное не нужно, обычно его дают, сразу погода улучшается, теплеет и потом до ноября в квартире +28 с открытыми окнами. Была б какая-то регулировка на квартиру, чтобы отключать и не платить, или хотя бы на стояк, потому что квартирам с окнами на север холодно, на юг - жарко.

[Исправлено: Тот самый, 23.09.2020 - 13:40]
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