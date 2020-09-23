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Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует отопительный сезон, сообщили в КТЭК
Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует отопительный сезон, сообщили в КТЭК
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