Re: Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует...

Отправлено: - 12:48

//за исключением тех домов, где до опрессовки, по причине реконструкции тепломагистрали ГВС было отключено//



с таким списком исключений не позорились бы обьявлять начало отопительного сезона.

какой отопительный сезон если во всех домах,целые микрорайоны,

Карбышева, Воинов.

нет даже горячей воды.