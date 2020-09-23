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≡ Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует отопительный сезон, сообщили в КТЭК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39924
Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует отопительный сезон, сообщили в КТЭК
Отправлено: 23.09.20 - 12:48
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Как сообщили в пресс-службе ГКП, отопительный сезон в Костанае может начаться 28 сентября. Такие прогнозы были сделаны теплокомпанией на основе предварительных данных Казгидромет центра о среднесуточной температуре воздуха в областном центре.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9397
Re: Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует...
Отправлено: 23.09.20 - 12:48
#1
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//за исключением тех домов, где до опрессовки, по причине реконструкции тепломагистрали ГВС было отключено//

с таким списком исключений не позорились бы обьявлять начало отопительного сезона.
какой отопительный сезон если во всех домах,целые микрорайоны,
Карбышева, Воинов.
нет даже горячей воды.
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Ksy
§ Ksy
(Пользователи)
Регистрация:
27.06.20
Сообщений:
7
Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует отопительный сезон, сообщили в КТЭК
Отправлено: 23.09.20 - 15:07
#2
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