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Начало отопительного сезона
Начало отопительного сезона
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39924
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 09:19
В Нур-Султане в связи с такой погодой раньше открыли отопительный сезон. Когда откроют у нас? Мерзнем.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 543
Re: Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 09:19
газ включите
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13183
Re: Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 11:45
Этот вечный ежесезонный спор между любителями экономить и любителями тепла...
Re: Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 11:53
с 1 ноября. раньше не надо.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1734
Re: Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 12:06
как только наступит бабье лето, будет другие нытье - "жара на улице и в квартирах и батареи кипяток - за что деньги лишние платим"?
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 12:06
Цитата:
Алехс, ты - экономишь,
или - морозоустойчивый?...
alex_60:
с 1 ноября. раньше не надо.
с 1 ноября. раньше не надо.
Алехс, ты - экономишь,
или - морозоустойчивый?...
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 882
Re: Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 12:20
Цитата:
Так оно то в сентябре было
как только наступит бабье лето, будет другие нытье
Так оно то в сентябре было
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 12:37
Цитата:
второе. местный так сказать.
суровое морозное детство в коляске среди сосен.
хотя вот жена сибирячка у меня, а к холоду она не очень.
drakon:
ты - экономишь, или - морозоустойчивый?.
ты - экономишь, или - морозоустойчивый?.
второе. местный так сказать.
суровое морозное детство в коляске среди сосен.
хотя вот жена сибирячка у меня, а к холоду она не очень.
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 12:40
Цитата:
//В Германии считают, что для зала достаточно 20 градусов тепла, для ванной - до 22 градусов, в спальных комнатах необходимо 16-18 градусов тепла.//
ты соблюдаешь немецкий температурный режим ?
drakon:
//В Германии считают, что для зала достаточно 20 градусов тепла, для ванной - до 22 градусов, в спальных комнатах необходимо 16-18 градусов тепла.//
ты соблюдаешь немецкий температурный режим ?
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 12:42
ну вот , напросились..
Как сообщили в пресс-службе ГКП, отопительный сезон в Костанае может начаться 28 сентября.
Как сообщили в пресс-службе ГКП, отопительный сезон в Костанае может начаться 28 сентября.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6947
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 13:05
Цитата:
Позже, чем в прошлом году. В 2019-м в школах, садах, больницах дали 23-го сентября, в домах 24-го.
alex_60:
ну вот , напросились.. Как сообщили в пресс-службе ГКП, отопительный сезон в Костанае может начаться 28 сентября.
ну вот , напросились.. Как сообщили в пресс-службе ГКП, отопительный сезон в Костанае может начаться 28 сентября.
Позже, чем в прошлом году. В 2019-м в школах, садах, больницах дали 23-го сентября, в домах 24-го.
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 13:28
Цитата:
Конечно, а то могут - оштрафовать,
или даже - арестовать, за
перерасход газа...
alex_60:
ты соблюдаешь немецкий температурный режим ?
ты соблюдаешь немецкий температурный режим ?
Конечно, а то могут - оштрафовать,
или даже - арестовать, за
перерасход газа...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 939
Начало отопительного сезона
Отправлено: 23.09.20 - 13:39
Цитата:
Углекислый газ куда? Проветривать придётся.
Цитата:
Кондиционером грейтесь. Осенью дешевле выйдет, чем отопление от КТЭК.
Мне тоже кажется, что до октября центральное не нужно, обычно его дают, сразу погода улучшается, теплеет и потом до ноября в квартире +28 с открытыми окнами. Была б какая-то регулировка на квартиру, чтобы отключать и не платить, или хотя бы на стояк, потому что квартирам с окнами на север холодно, на юг - жарко.
[Исправлено: Тот самый, 23.09.2020 - 13:40]
директор пляжа: газ включите
Углекислый газ куда? Проветривать придётся.
Цитата:
Мерзнем.
Кондиционером грейтесь. Осенью дешевле выйдет, чем отопление от КТЭК.
Мне тоже кажется, что до октября центральное не нужно, обычно его дают, сразу погода улучшается, теплеет и потом до ноября в квартире +28 с открытыми окнами. Была б какая-то регулировка на квартиру, чтобы отключать и не платить, или хотя бы на стояк, потому что квартирам с окнами на север холодно, на юг - жарко.
[Исправлено: Тот самый, 23.09.2020 - 13:40]
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