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≡ Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39924
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 09:30
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- Я узнал об обвинениях в четверг, испытывал полное недоумение, - сообщил на брифинге Бекпаганбетов. - На первый допрос пришёл сам. Не думал, что это что-то серьёзное. Когда понял, что меня обвиняют, на второй допрос пришёл уже с адвокатом
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6947
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 11:00
#45
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Цитата:
maxsaf:
Как там это все соединено?

Ща вездесущий инженер объяснит...Витя, твой выход!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7577
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 11:02
#46
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Цитата:
yudjin:
Сейчас нет горячей воды, у некоторых с МАЯ

Как же давно я этого не слышал. К хорошему привыкаешь быстро )) я уже и забыл, что такое бывает))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7577
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 11:08
#47
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Цитата:
yudjin:
Так это горячая вода, которая из крана бежит..её греют,за неё платим.

Это как если бы казтелеком помимо услуг связи дополнительно стал брать оплату за подачу электричества по этим же проводам. Там не много, но на пару светодиодов должно хватить ))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9397
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 11:47
#48
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Цитата:
Victor Yang:
А нагреть эту воду - это тоже расходы. Так что всё правильно.


за нагрев воды ,которая течет из крана мы и платим.
платить за кусок трубы по которой вода идет в кран.
что то новое,идиотизм точно.
а почему не за всю трубу от входа в дом и до крана?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9397
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 11:49
#49
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Цитата:
maxsaf:
Как же давно я этого не слышал


у тебя же нет центрального.
а бойлеры у нас кто хотел давно поставил,
и не отвык от горячей воды.
а кто не захотел, тот не поставил,
значит и холодной хватает.
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Yorik
* Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
915
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 11:55
#50
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Цитата:
alex_60:
что то новое

Да нет, ничего нового. Мы же за отопление платим, вопросов не возникает? А формально батареи в квартирах - это те же "куски трубы", по которым горячая вода идет в кран. Это одна и та же вода - что в кране, что в батарее. Тогда почему за одни "куски трубы" мы платим и вопросов не задаём, а за другие "куски" - не платим? Логика в этом есть, хоть я и не сторонник такого "нововведения"...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9397
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 12:09
#51
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Цитата:
Yorik:
Мы же за отопление платим, вопросов не возникает?


нет ,тут совсем другое.
тут оплата по теплоотдаче.
если стоит счетчик на отоплении,
он же не меряет количество проходящей воды,
сколько и чего они там нагрели в котлах,
а меряет температуру на входе и выходе дома,
вот за разность температур , за то сколько получили тепла,
за то и платим.
можем прикрыть,можем открыть,
пусть греют на котельной сколько захотят.
если быть более точным, то количество воды тоже учитывается,
Принцип работы теплосчётчика основан на вычислении количества тепла с использованием данных полученных от датчика расхода и двух датчиков температуры. Счётчик замеряет количество воды поступившее в систему отопления, температуру воды на входе и выходе из системы отопления.
но основное тут значение в расчете показаний имеет именно показания датчиков температуры на входе и выходе.

[Исправлено: alex_60, 23.09.2020 - 12:21]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5077
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 12:13
#52
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Цитата-/Тогда почему за одни "куски трубы" мы платим и вопросов не задаём, а за другие "куски" - не платим/



То есть детские сады где полы с подогревом вообще надо на ктековскую иглу посадить? Или они доплачивают за такое?
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Yorik
* Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
915
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 12:18
#53
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Цитата:
alex_60:
тут совсем другое

:lol: Ну-ну.
Там обогрев - и тут обогрев. Там платим - тут нет. Но "это другое" ;-)
Как бы нам не хотелось - логичность такого подхода это факт... Не удивлюсь, если в обозримом будущем придем к этому, и никуда не денемся.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9397
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 12:27
#54
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Цитата:
Yorik:
Как бы нам не хотелось - логичность такого подхода это факт.


совершенно не факт.
логичность бы была если бы брали за "отопление" трубы с горячей водой
от входа в дом и до крана. а этого не будет никогда.
тут дело в том что волноваться за ктек совершенно не стоит.
все эти кусочки труб, трубы,потери, учтены у них в формулах и расчетах.
тарифе на горячую воду.
который к отоплению никакого отношения не имеет.
и трубы без изоляции на улице зимой, которые отапливают воздух,
тоже учтены.
и то что у одного в квартире 15-20 секций , скажем в трехкомнатной,
а у другого 40-50, тоже учтено.
в тарифе на отопление.

[Исправлено: alex_60, 23.09.2020 - 12:33]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2052
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 23.09.20 - 13:47
#55
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Цитата:
Kairat stayer:
Принятие процессуального решения, в данном случае в компетенции следственного подразделения антикоррупционной службы. Исходя из заметки на мой взгляд в настоящее время нет постановления о возбуждении уголовного дела и принятий его к производству, значит нет никаких веских оснований и доказательств указывающих на признаки правонарушения.


Ещё раз заметку внимательно прочитал, там отмечено:

Как сообщили в антикоррупционной службе Костанайской области, он мог быть замешан в покровительстве коммерческой организации «с предоставлением ей льгот и преимуществ при оказании услуг и выполнении работ в адрес ГКП». Как заявили в ведомстве, расследование продолжается, окончательное решение в отношении подозреваемого и определение степени его вины будет принято судом. Короткое сообщение больше никто и никак не комментируют.

Тогда предполагаю, что согласно УПК, после возбуждения уголовного дела копия постановления о возбуждении уголовного дела направлена прокурору, если не ошибаюсь должны в течение 24 часов. Также согласно УПК о принятом решении сообщается лицу, в отношении которого возбуждено дело, с разъяснением ему прав и обязанностей в связи с началом уголовного преследования.
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