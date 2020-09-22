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Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
N
Я робот(Пользователи)
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Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 09:30
- Я узнал об обвинениях в четверг, испытывал полное недоумение, - сообщил на брифинге Бекпаганбетов. - На первый допрос пришёл сам. Не думал, что это что-то серьёзное. Когда понял, что меня обвиняют, на второй допрос пришёл уже с адвокатом
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Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 11:00
Цитата:
Ща вездесущий инженер объяснит...Витя, твой выход!
maxsaf:
Как там это все соединено?
Как там это все соединено?
Ща вездесущий инженер объяснит...Витя, твой выход!
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 11:02
Цитата:
Как же давно я этого не слышал. К хорошему привыкаешь быстро )) я уже и забыл, что такое бывает))
yudjin:
Сейчас нет горячей воды, у некоторых с МАЯ
Сейчас нет горячей воды, у некоторых с МАЯ
Как же давно я этого не слышал. К хорошему привыкаешь быстро )) я уже и забыл, что такое бывает))
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 11:08
Цитата:
Это как если бы казтелеком помимо услуг связи дополнительно стал брать оплату за подачу электричества по этим же проводам. Там не много, но на пару светодиодов должно хватить ))
yudjin:
Так это горячая вода, которая из крана бежит..её греют,за неё платим.
Так это горячая вода, которая из крана бежит..её греют,за неё платим.
Это как если бы казтелеком помимо услуг связи дополнительно стал брать оплату за подачу электричества по этим же проводам. Там не много, но на пару светодиодов должно хватить ))
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 11:47
Цитата:
за нагрев воды ,которая течет из крана мы и платим.
платить за кусок трубы по которой вода идет в кран.
что то новое,идиотизм точно.
а почему не за всю трубу от входа в дом и до крана?
Victor Yang:
А нагреть эту воду - это тоже расходы. Так что всё правильно.
А нагреть эту воду - это тоже расходы. Так что всё правильно.
за нагрев воды ,которая течет из крана мы и платим.
платить за кусок трубы по которой вода идет в кран.
что то новое,идиотизм точно.
а почему не за всю трубу от входа в дом и до крана?
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 11:49
Цитата:
у тебя же нет центрального.
а бойлеры у нас кто хотел давно поставил,
и не отвык от горячей воды.
а кто не захотел, тот не поставил,
значит и холодной хватает.
maxsaf:
Как же давно я этого не слышал
Как же давно я этого не слышал
у тебя же нет центрального.
а бойлеры у нас кто хотел давно поставил,
и не отвык от горячей воды.
а кто не захотел, тот не поставил,
значит и холодной хватает.
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 11:55
Цитата:
Да нет, ничего нового. Мы же за отопление платим, вопросов не возникает? А формально батареи в квартирах - это те же "куски трубы", по которым горячая вода идет в кран. Это одна и та же вода - что в кране, что в батарее. Тогда почему за одни "куски трубы" мы платим и вопросов не задаём, а за другие "куски" - не платим? Логика в этом есть, хоть я и не сторонник такого "нововведения"...
alex_60:
что то новое
что то новое
Да нет, ничего нового. Мы же за отопление платим, вопросов не возникает? А формально батареи в квартирах - это те же "куски трубы", по которым горячая вода идет в кран. Это одна и та же вода - что в кране, что в батарее. Тогда почему за одни "куски трубы" мы платим и вопросов не задаём, а за другие "куски" - не платим? Логика в этом есть, хоть я и не сторонник такого "нововведения"...
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 12:09
Цитата:
нет ,тут совсем другое.
тут оплата по теплоотдаче.
если стоит счетчик на отоплении,
он же не меряет количество проходящей воды,
сколько и чего они там нагрели в котлах,
а меряет температуру на входе и выходе дома,
вот за разность температур , за то сколько получили тепла,
за то и платим.
можем прикрыть,можем открыть,
пусть греют на котельной сколько захотят.
если быть более точным, то количество воды тоже учитывается,
Принцип работы теплосчётчика основан на вычислении количества тепла с использованием данных полученных от датчика расхода и двух датчиков температуры. Счётчик замеряет количество воды поступившее в систему отопления, температуру воды на входе и выходе из системы отопления.
но основное тут значение в расчете показаний имеет именно показания датчиков температуры на входе и выходе.
[Исправлено: alex_60, 23.09.2020 - 12:21]
Yorik:
Мы же за отопление платим, вопросов не возникает?
Мы же за отопление платим, вопросов не возникает?
нет ,тут совсем другое.
тут оплата по теплоотдаче.
если стоит счетчик на отоплении,
он же не меряет количество проходящей воды,
сколько и чего они там нагрели в котлах,
а меряет температуру на входе и выходе дома,
вот за разность температур , за то сколько получили тепла,
за то и платим.
можем прикрыть,можем открыть,
пусть греют на котельной сколько захотят.
если быть более точным, то количество воды тоже учитывается,
Принцип работы теплосчётчика основан на вычислении количества тепла с использованием данных полученных от датчика расхода и двух датчиков температуры. Счётчик замеряет количество воды поступившее в систему отопления, температуру воды на входе и выходе из системы отопления.
но основное тут значение в расчете показаний имеет именно показания датчиков температуры на входе и выходе.
[Исправлено: alex_60, 23.09.2020 - 12:21]
(Полноправные пользователи)
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Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 12:13
Цитата-/Тогда почему за одни "куски трубы" мы платим и вопросов не задаём, а за другие "куски" - не платим/
То есть детские сады где полы с подогревом вообще надо на ктековскую иглу посадить? Или они доплачивают за такое?
То есть детские сады где полы с подогревом вообще надо на ктековскую иглу посадить? Или они доплачивают за такое?
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 12:18
Цитата:
Ну-ну.
Там обогрев - и тут обогрев. Там платим - тут нет. Но "это другое"
Как бы нам не хотелось - логичность такого подхода это факт... Не удивлюсь, если в обозримом будущем придем к этому, и никуда не денемся.
alex_60:
тут совсем другое
тут совсем другое
Ну-ну.
Там обогрев - и тут обогрев. Там платим - тут нет. Но "это другое"
Как бы нам не хотелось - логичность такого подхода это факт... Не удивлюсь, если в обозримом будущем придем к этому, и никуда не денемся.
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 12:27
Цитата:
совершенно не факт.
логичность бы была если бы брали за "отопление" трубы с горячей водой
от входа в дом и до крана. а этого не будет никогда.
тут дело в том что волноваться за ктек совершенно не стоит.
все эти кусочки труб, трубы,потери, учтены у них в формулах и расчетах.
тарифе на горячую воду.
который к отоплению никакого отношения не имеет.
и трубы без изоляции на улице зимой, которые отапливают воздух,
тоже учтены.
и то что у одного в квартире 15-20 секций , скажем в трехкомнатной,
а у другого 40-50, тоже учтено.
в тарифе на отопление.
[Исправлено: alex_60, 23.09.2020 - 12:33]
Yorik:
Как бы нам не хотелось - логичность такого подхода это факт.
Как бы нам не хотелось - логичность такого подхода это факт.
совершенно не факт.
логичность бы была если бы брали за "отопление" трубы с горячей водой
от входа в дом и до крана. а этого не будет никогда.
тут дело в том что волноваться за ктек совершенно не стоит.
все эти кусочки труб, трубы,потери, учтены у них в формулах и расчетах.
тарифе на горячую воду.
который к отоплению никакого отношения не имеет.
и трубы без изоляции на улице зимой, которые отапливают воздух,
тоже учтены.
и то что у одного в квартире 15-20 секций , скажем в трехкомнатной,
а у другого 40-50, тоже учтено.
в тарифе на отопление.
[Исправлено: alex_60, 23.09.2020 - 12:33]
K
(Полноправные пользователи)
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Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 23.09.20 - 13:47
Цитата:
Ещё раз заметку внимательно прочитал, там отмечено:
Как сообщили в антикоррупционной службе Костанайской области, он мог быть замешан в покровительстве коммерческой организации «с предоставлением ей льгот и преимуществ при оказании услуг и выполнении работ в адрес ГКП». Как заявили в ведомстве, расследование продолжается, окончательное решение в отношении подозреваемого и определение степени его вины будет принято судом. Короткое сообщение больше никто и никак не комментируют.
Тогда предполагаю, что согласно УПК, после возбуждения уголовного дела копия постановления о возбуждении уголовного дела направлена прокурору, если не ошибаюсь должны в течение 24 часов. Также согласно УПК о принятом решении сообщается лицу, в отношении которого возбуждено дело, с разъяснением ему прав и обязанностей в связи с началом уголовного преследования.
Kairat stayer:
Принятие процессуального решения, в данном случае в компетенции следственного подразделения антикоррупционной службы. Исходя из заметки на мой взгляд в настоящее время нет постановления о возбуждении уголовного дела и принятий его к производству, значит нет никаких веских оснований и доказательств указывающих на признаки правонарушения.
Принятие процессуального решения, в данном случае в компетенции следственного подразделения антикоррупционной службы. Исходя из заметки на мой взгляд в настоящее время нет постановления о возбуждении уголовного дела и принятий его к производству, значит нет никаких веских оснований и доказательств указывающих на признаки правонарушения.
Ещё раз заметку внимательно прочитал, там отмечено:
Как сообщили в антикоррупционной службе Костанайской области, он мог быть замешан в покровительстве коммерческой организации «с предоставлением ей льгот и преимуществ при оказании услуг и выполнении работ в адрес ГКП». Как заявили в ведомстве, расследование продолжается, окончательное решение в отношении подозреваемого и определение степени его вины будет принято судом. Короткое сообщение больше никто и никак не комментируют.
Тогда предполагаю, что согласно УПК, после возбуждения уголовного дела копия постановления о возбуждении уголовного дела направлена прокурору, если не ошибаюсь должны в течение 24 часов. Также согласно УПК о принятом решении сообщается лицу, в отношении которого возбуждено дело, с разъяснением ему прав и обязанностей в связи с началом уголовного преследования.
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