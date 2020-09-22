Отправлено: - 11:47

Victor Yang:

А нагреть эту воду - это тоже расходы. Так что всё правильно.

Цитата:за нагрев воды ,которая течет из крана мы и платим.платить за кусок трубы по которой вода идет в кран.что то новое,идиотизм точно.а почему не за всю трубу от входа в дом и до крана?