Отправлено: - 09:49

maxsaf:

затраты хотя бы окупились, или просто галочку поставили в клеточку "инновации" ))

Цитата:Директор КТЭК тот ещё новатор. Чего только стоит, широко освещенный в СМИ проект восстановления старого ЗИЛка, в то время, как в Костанай-Су без шума обновили (приобрели новую, а не покрасили старую) почти всю технику. И на тарифе вроде не отразилось!? В общем от инноваций директора толку мало, как отключали одновременно весь город от ГВС на месячную опрессовку, так и продолжают, как рыли в одних и тех же местах, так и роют...