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≡ Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39918
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 09:30
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- Я узнал об обвинениях в четверг, испытывал полное недоумение, - сообщил на брифинге Бекпаганбетов. - На первый допрос пришёл сам. Не думал, что это что-то серьёзное. Когда понял, что меня обвиняют, на второй допрос пришёл уже с адвокатом
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9387
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 09:30
#30
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Цитата:
Kairat stayer:
Модернизация требует затрат, но в дальнейшем окупится, главное чтобы рядовые потребители меньше платили, тем более до глобального потепления ещё далеко, в нашем регионе пока зимы суровые. В заметке указывают, что все проекты тщательно прорабатываются, просчитывается обоснованность и экономическая целесообразность, это конечно должно сказаться положительно на конечных результатах.



это откуда ?
передовица их газеты "Путь к Коммунизму" семидесятых годов?
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K
* KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
768
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 23.09.20 - 09:49
#31
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Цитата:
maxsaf:
затраты хотя бы окупились, или просто галочку поставили в клеточку "инновации" ))

Директор КТЭК тот ещё новатор. Чего только стоит, широко освещенный в СМИ проект восстановления старого ЗИЛка, в то время, как в Костанай-Су без шума обновили (приобрели новую, а не покрасили старую) почти всю технику. И на тарифе вроде не отразилось!? В общем от инноваций директора толку мало, как отключали одновременно весь город от ГВС на месячную опрессовку, так и продолжают, как рыли в одних и тех же местах, так и роют...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9387
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 23.09.20 - 09:49
#32
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дали бы провести отопительный сезон спокойно,
по весне бы и занялись проверкой.
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