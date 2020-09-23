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≡ 15-летнего подростка разыскивают в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39918
15-летнего подростка разыскивают в Рудном
Отправлено: 23.09.20 - 08:52
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Хамзаев Ержан Нурланович ушел из дома 21 сентября около 17.00 и не вернулся. Управление полиции г. Рудный уже занимается поисками Ержана. В его поисках также помогают волонтеры.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1320
Re: 15-летнего подростка разыскивают в Рудном
Отправлено: 23.09.20 - 08:52
#1
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эмм, глаза синие, волосы желтые ... по фото и не скажешь
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9387
Re: 15-летнего подростка разыскивают в Рудном
Отправлено: 23.09.20 - 09:07
#2
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в Рудном какая то аномальная зона по таким случаям.
открытые карьеры .
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