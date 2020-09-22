Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 09:30
- Я узнал об обвинениях в четверг, испытывал полное недоумение, - сообщил на брифинге Бекпаганбетов. - На первый допрос пришёл сам. Не думал, что это что-то серьёзное. Когда понял, что меня обвиняют, на второй допрос пришёл уже с адвокатом Читать новость
целью понудить подрядчика выполнить свои обязательства качественно и в срок
Вот тут мягко говоря лукавит директор, к выполнению работ качественно и тем более в срок, никто никого не понуждает, разве что природа с наступлением холодов!? На Карбышева например, полгода нет горячей воды и вот казалось бы состоялись таки "похороны" новой трубы, людей предупредили о подаче ГВС, но увы этого не произошло, т.к. закономерно началась "эксгумация" новой трубы.
Сабыр: ТЭК при нём ожил,и посмотрите какие ремонты ведутся.
А до него, что в мертвом состоянии валялся? По-моему, и раньше отопительный сезон проводился без крупных аварий, летом также сидели без горячей воды от 3-х недель, теплотрассы прокладывались и ремонтировались когда требовалось... В чём оживление-то? В том, что вдоль Абая еще не старые трубы меняют на новые... Ну дык, если деньги ляшку жгут, так грех не воспользоваться... А, напомните, ТЭЦ на кизяке, который предлагал этот руководитель, уже работает?
abaika95: Цитата-/Если человек идиот , то это надолго!" Лёлик/ Эту фразу в фильме произносит "герой" который явно не отыгрывал человека умного и проницательного, что КАКБЫ иронично намекает)) ну у кого какие кумиры канешна)
Дословно фраза в фильме звучит так - Как говорит наш любимый шеф,если человек идиот , то это надолго! Так что автор ее человек с мозгами. Изучи хоть матчасть для начала, теоретик. Лишь бы брякнуть.
Цитата-/Дословно фраза в фильме звучит так - Как говорит наш любимый шеф,если человек идиот , то это надолго!Так что автор ее человек с мозгами. Изучи хоть матчасть для начала, теоретик. Лишь бы брякнуть./
Брякальщик ты хоть проследи о чем речь то идёт) ответ Юджину был дан на его изначально приведённую "обрезанную" цитату за авторством лелика, на что и было мною сарказмично замечено что эту фразу произносит "герой" мягко говоря не умственного плана) что в контексте фильма это прямо указывает что это ирония над самим собой) "как говорит наш любимый шеф..." Кому шеф это изначально говорил что Лёлик решил выпендриться повторив фразу?) Теперь думай, и кино вдумчиво смотри,даже комедийное)
Мне не совсем понятно, как вышеназванное ТОО демпингует и выигрывает конкурсы, а при этом закупку производят из одного источника? Опять же, не сказано - на сколько дешевле у них чем у других - на 1 тенге? Сам видел кучу таких тендеров, когда "своей" фирме сливают цену конкурента, и фирма дает цену на 1 тенге ниже.
Помнится, у них еще проект был, воду подогревать в черных вакуумных трубках на крыше, тогда все смеялись с их диаметра. Просто любопытно - затраты хотя бы окупились, или просто галочку поставили в клеточку "инновации" ))
Сабыр: За последние 20 лет,этот директор самый толковый. И с настоящим московским образованием. КТЭК при нём ожил,и посмотрите какие ремонты ведутся. Жалко если скушают отличного специалиста.
Более двух лет тому назад обсуждали, точнее в сентябре 2018 года, на мой взгляд положительные сдвиги в лучшую сторону есть. Цитирую:
Кайрат стайер: Руководящий состав проводит инновационную политику (автоматизация и переоборудование производство, энергосбережение, уменьшения потерь тепла и затрат, внедрение инновационных технологии и.т.д.). От устаревших технологии, давно надо было отходить. Как-то отмечали, что ранее прибыли в организации не было, сейчас есть, значить правильные направления выбраны. Модернизация требует затрат, но в дальнейшем окупится, главное чтобы рядовые потребители меньше платили, тем более до глобального потепления ещё далеко, в нашем регионе пока зимы суровые. В заметке указывают, что все проекты тщательно прорабатываются, просчитывается обоснованность и экономическая целесообразность, это конечно должно сказаться положительно на конечных результатах. Подробнее здесь:
Недавно заметка была на новостной ленте, что за оказываемые услуги КТЭК тарифы не повышаются. Уже неплохо-же для простого потребителя в тяжелые времена связанные с коронавирусом.
Принятие процессуального решения, в данном случае в компетенции следственного подразделения антикоррупционной службы. Исходя из заметки на мой взгляд в настоящее время нет постановления о возбуждении уголовного дела и принятий его к производству, значит нет никаких веских оснований и доказательств указывающих на признаки правонарушения.
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