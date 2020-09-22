Отправлено: - 13:17

alex_60:

его уж плодить через сто метров памятники одному и тому же человеку.

Цитата:Алтынсарину можно и еще один поставить. Будет вполне заслуженно. И до и после Алтынсарина, чиновников у руля нашего образования была уйма. Но, Просветителем, стал только один.