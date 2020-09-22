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Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39916
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 09:30
- Я узнал об обвинениях в четверг, испытывал полное недоумение, - сообщил на брифинге Бекпаганбетов. - На первый допрос пришёл сам. Не думал, что это что-то серьёзное. Когда понял, что меня обвиняют, на второй допрос пришёл уже с адвокатом
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K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 767
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 12:27
Цитата:
Вот тут мягко говоря лукавит директор, к выполнению работ качественно и тем более в срок, никто никого не понуждает, разве что природа с наступлением холодов!? На Карбышева например, полгода нет горячей воды и вот казалось бы состоялись таки "похороны" новой трубы, людей предупредили о подаче ГВС, но увы этого не произошло, т.к. закономерно началась "эксгумация" новой трубы.
целью понудить подрядчика выполнить свои обязательства качественно и в срок
Вот тут мягко говоря лукавит директор, к выполнению работ качественно и тем более в срок, никто никого не понуждает, разве что природа с наступлением холодов!? На Карбышева например, полгода нет горячей воды и вот казалось бы состоялись таки "похороны" новой трубы, людей предупредили о подаче ГВС, но увы этого не произошло, т.к. закономерно началась "эксгумация" новой трубы.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 413
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 13:17
За последние 20 лет,этот директор самый толковый. И с настоящим московским образованием. КТЭК при нём ожил,и посмотрите какие ремонты ведутся. Жалко если скушают отличного специалиста.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6939
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 13:27
Цитата:
А до него, что в мертвом состоянии валялся?
По-моему, и раньше отопительный сезон проводился без крупных аварий, летом также сидели без горячей воды от 3-х недель, теплотрассы прокладывались и ремонтировались когда требовалось...
В чём оживление-то? В том, что вдоль Абая еще не старые трубы меняют на новые... Ну дык, если деньги ляшку жгут, так грех не воспользоваться...
А, напомните, ТЭЦ на кизяке, который предлагал этот руководитель, уже работает?
Сабыр:
ТЭК при нём ожил,и посмотрите какие ремонты ведутся.
ТЭК при нём ожил,и посмотрите какие ремонты ведутся.
А до него, что в мертвом состоянии валялся?
По-моему, и раньше отопительный сезон проводился без крупных аварий, летом также сидели без горячей воды от 3-х недель, теплотрассы прокладывались и ремонтировались когда требовалось...
В чём оживление-то? В том, что вдоль Абая еще не старые трубы меняют на новые... Ну дык, если деньги ляшку жгут, так грех не воспользоваться...
А, напомните, ТЭЦ на кизяке, который предлагал этот руководитель, уже работает?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1733
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 13:41
Цитата:
настолько толковый, что отключал "для экономии" отопление в пунктах приема платежей и сотрудники вынуждены были обогреваться "козлами"?
Сабыр:
директор самый толковый
директор самый толковый
настолько толковый, что отключал "для экономии" отопление в пунктах приема платежей и сотрудники вынуждены были обогреваться "козлами"?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 186
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 14:09
Цитата:
Дословно фраза в фильме звучит так - Как говорит наш любимый шеф,если человек идиот , то это надолго!
Так что автор ее человек с мозгами. Изучи хоть матчасть для начала, теоретик. Лишь бы брякнуть.
abaika95:
Цитата-/Если человек идиот , то это надолго!" Лёлик/ Эту фразу в фильме произносит "герой" который явно не отыгрывал человека умного и проницательного, что КАКБЫ иронично намекает)) ну у кого какие кумиры канешна)
Цитата-/Если человек идиот , то это надолго!" Лёлик/ Эту фразу в фильме произносит "герой" который явно не отыгрывал человека умного и проницательного, что КАКБЫ иронично намекает)) ну у кого какие кумиры канешна)
Дословно фраза в фильме звучит так - Как говорит наш любимый шеф,если человек идиот , то это надолго!
Так что автор ее человек с мозгами. Изучи хоть матчасть для начала, теоретик. Лишь бы брякнуть.
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 14:44
Цитата-/Дословно фраза в фильме звучит так - Как говорит наш любимый шеф,если человек идиот , то это надолго!Так что автор ее человек с мозгами. Изучи хоть матчасть для начала, теоретик. Лишь бы брякнуть./
Брякальщик ты хоть проследи о чем речь то идёт) ответ Юджину был дан на его изначально приведённую "обрезанную" цитату за авторством лелика, на что и было мною сарказмично замечено что эту фразу произносит "герой" мягко говоря не умственного плана) что в контексте фильма это прямо указывает что это ирония над самим собой) "как говорит наш любимый шеф..." Кому шеф это изначально говорил что Лёлик решил выпендриться повторив фразу?) Теперь думай, и кино вдумчиво смотри,даже комедийное)
Брякальщик ты хоть проследи о чем речь то идёт) ответ Юджину был дан на его изначально приведённую "обрезанную" цитату за авторством лелика, на что и было мною сарказмично замечено что эту фразу произносит "герой" мягко говоря не умственного плана) что в контексте фильма это прямо указывает что это ирония над самим собой) "как говорит наш любимый шеф..." Кому шеф это изначально говорил что Лёлик решил выпендриться повторив фразу?) Теперь думай, и кино вдумчиво смотри,даже комедийное)
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 15:56
Цитата:
я писал что мне кто-то не понравился?
я писал что задело?
ассоциации?
глаза свои разуй умник)) а то опять понесло))
abaika95:
Ты открыто это написал,чем тебе петушок на столе не понравился то?) Что задело? Какие нетривиальные ассоциации?)
Ты открыто это написал,чем тебе петушок на столе не понравился то?) Что задело? Какие нетривиальные ассоциации?)
я писал что мне кто-то не понравился?
я писал что задело?
ассоциации?
глаза свои разуй умник)) а то опять понесло))
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 17:31
Цитата-/я писал что мне кто-то не понравился?я писал что задело?ассоциации?глаза свои разуй умник/
Тогда ещё смешнее)
Петушок на столе значит тебе понравился что ты на нем внимание заострил отдельно?) Чем понравился? Какие ассоциации ?
Тогда ещё смешнее)
Петушок на столе значит тебе понравился что ты на нем внимание заострил отдельно?) Чем понравился? Какие ассоциации ?
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 18:05
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