Отправлено: - 14:09

abaika95:

Цитата-/Если человек идиот , то это надолго!" Лёлик/ Эту фразу в фильме произносит "герой" который явно не отыгрывал человека умного и проницательного, что КАКБЫ иронично намекает)) ну у кого какие кумиры канешна)

Цитата:Дословно фраза в фильме звучит так - Как говорит наш любимый шеф,если человек идиот , то это надолго!Так что автор ее человек с мозгами. Изучи хоть матчасть для начала, теоретик. Лишь бы брякнуть.