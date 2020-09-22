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≡ Пандемия? А мы и не знали! - Причину замены брусчатки в Заречном так и не смог пояснить акимат Костанайского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39916
Пандемия? А мы и не знали! - Причину замены брусчатки в Заречном так и не смог пояснить акимат Костанайского района
Отправлено: 22.09.20 - 17:29
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Новость о форуме ранее озвучил аким района Виктор РАДЧЕНКО на встрече с жителями новостроек, отвечая на вопрос о том, связана ли замена брусчатки возле одного из домов с ожидаемым приездом в регион президента РК.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5067
Re: Пандемия? А мы и не знали! - Причину замены брусчатки в...
Отправлено: 22.09.20 - 17:29
#1
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Но по сути и президент на этот объект не приехал, Факт? Факт)


Так для чего делали этот "примерный дом"? а вот для чего,чтобы собрать народ (хоть сейчас и нельзя,все вон впритирку стоят и кто-то без маски) и услышать уже проблемы от людей,кого и что волнует в своих домах?) Хитро решили зайти,скажи что на сходку жителей микрорайона то никто бы не пришёл) так и было! Это мне таксист сейчас рассказал,тот который и приезд президента в этот микрорайон предсказывал)
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