Re: Пандемия? А мы и не знали! - Причину замены брусчатки в...

Отправлено: - 17:29

Но по сути и президент на этот объект не приехал, Факт? Факт)





Так для чего делали этот "примерный дом"? а вот для чего,чтобы собрать народ (хоть сейчас и нельзя,все вон впритирку стоят и кто-то без маски) и услышать уже проблемы от людей,кого и что волнует в своих домах?) Хитро решили зайти,скажи что на сходку жителей микрорайона то никто бы не пришёл) так и было! Это мне таксист сейчас рассказал,тот который и приезд президента в этот микрорайон предсказывал)