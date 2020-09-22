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Пандемия? А мы и не знали! - Причину замены брусчатки в Заречном так и не смог пояснить акимат Костанайского района
Пандемия? А мы и не знали! - Причину замены брусчатки в Заречном так и не смог пояснить акимат Костанайского района
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