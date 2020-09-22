Отправлено: - 15:38

alex_60:

У них же там своя какая то комендатура. Шлагбаум, блок посты,охрана из жителей.

Цитата:Это в районе "Аэропорт" было...туда амбициозные пенсионеры понаехали, решившие установить свои нормы и законы.Как же смешно это сейчас выглядит... сходки, блоки, охрана, оправдания акимата...