Отправлено: - 11:20

Марат Шоранов заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции, в отличие от казахстанских разработок, противопоказана гражданам, входящим в группу риска и подлежащим первоочередной вакцинации

Это, наверное, связано с тем, что российская вакцина немного вырвалась вперед

На днях казахстанские СМИ распространили новость, что Всемирная организация здравоохранения включила в список вакцин-кандидатов вторую казахстанскую разработку

[Исправлено: директор пляжа, 21.09.2020 - 11:21]

Цитата:а не потому что мы тупые, а они умные? популист несчастный.Цитата:НЕ немного вырвалась вперед, а собственно уже произведена в некотором объеме на экспорт и готова к использованию. Чего не скажешь про отечественную и пустые заявления.или ЧЕ покупать не стремно, а говорить об этом аж скулы ведет? циркачиЦитата:а включила она ее после чего? правильно, после обмена опытом от 26.08.2020 г.