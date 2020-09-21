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≡ Минздрав Казахстана объясняет соглашение о покупке вакцины у России тем, что она «вырвалась вперед»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39916
Минздрав Казахстана объясняет соглашение о покупке вакцины у России тем, что она «вырвалась вперед»
Отправлено: 21.09.20 - 11:20
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В настоящее время во всем мире разрабатывается более 100 видов вакцин. Ранее в Казахстане активно обсуждались заявления российского руководства о регистрации в этой стране вакцины от коронавируса «Спутник V».
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
541
Минздрав Казахстана объясняет соглашение о покупке вакцины у России тем, что она «вырвалась вперед»
Отправлено: 21.09.20 - 11:20
#1
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Цитата:
Марат Шоранов заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции, в отличие от казахстанских разработок, противопоказана гражданам, входящим в группу риска и подлежащим первоочередной вакцинации


а не потому что мы тупые, а они умные? популист несчастный.

Цитата:
Это, наверное, связано с тем, что российская вакцина немного вырвалась вперед


НЕ немного вырвалась вперед, а собственно уже произведена в некотором объеме на экспорт и готова к использованию. Чего не скажешь про отечественную и пустые заявления.
или ЧЕ покупать не стремно, а говорить об этом аж скулы ведет? циркачи

Цитата:
На днях казахстанские СМИ распространили новость, что Всемирная организация здравоохранения включила в список вакцин-кандидатов вторую казахстанскую разработку


а включила она ее после чего? правильно, после обмена опытом от 26.08.2020 г.

[Исправлено: директор пляжа, 21.09.2020 - 11:21]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2047
Re: Минздрав Казахстана объясняет соглашение о покупке вакцины у...
Отправлено: 22.09.20 - 15:30
#2
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Горе чиновники, не следует спешить с приобретением вакцины, отмечали-же раньше закупать после проведения всех необходимых испытаний. Чтобы не получилось как с препаратом Арепливир, себестоимость низкая, продают по 12 000 рублей со вчерашнего дня. Таблетки на основе старого противотуберкулезного пиразинамид (150 рублей за 100 таблеток по 500 мг) который давно разработали японцы. В настоящее время в молекулу добавили атом фтора. Цивилизованные страны не используют пиразинамид, побочек много.

Подробнее здесь:
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