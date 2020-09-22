Re: "Тобол" и "Астана" решили устроить...

Отправлено: - 15:28

Убирать системообразующих и цементирующих оборону игроков в лице Канкавы и Квеквескири (игроков сборной Грузии к слову) это очередная безумная идея руководства клуба. На этот сезон избавились от лучшего вратаря КПЛ Балаева,защитников Кассая и Джулпы,не стали продлевать аренду с блистательным полузащитником Зарандией..зато пришли с Астаны все ненужные игроки во главе с их тренером. Вот от кого нужно избавляться и причём,чем раньше-тем лучше,пока не загубили "Тобол"на корню! Вообще вся ситуация напоминает театр абсурда и во главе этого бардака -глава футбольной федерации области!