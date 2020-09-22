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≡ "Тобол" и "Астана" решили устроить чистку состава?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39916
"Тобол" и "Астана" решили устроить чистку состава?
Отправлено: 22.09.20 - 15:28
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Сегодня, 22 сентября, в рамках 10-го тура КПЛ пройдет матч между "Тоболом" и "Окжетпесом". Перед этой встречей стало известно, что костанайский клуб намерен расстаться с несколькими футболистами по окончании сезона.
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
7
Re: "Тобол" и "Астана" решили устроить...
Отправлено: 22.09.20 - 15:28
#1
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Убирать системообразующих и цементирующих оборону игроков в лице Канкавы и Квеквескири (игроков сборной Грузии к слову) это очередная безумная идея руководства клуба. На этот сезон избавились от лучшего вратаря КПЛ Балаева,защитников Кассая и Джулпы,не стали продлевать аренду с блистательным полузащитником Зарандией..зато пришли с Астаны все ненужные игроки во главе с их тренером. Вот от кого нужно избавляться и причём,чем раньше-тем лучше,пока не загубили "Тобол"на корню! Вообще вся ситуация напоминает театр абсурда и во главе этого бардака -глава футбольной федерации области!
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