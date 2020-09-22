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≡ Новый участковый пункт полиции открыли в микрорайоне Юбилейный в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39916
Новый участковый пункт полиции открыли в микрорайоне Юбилейный в Костанае
Отправлено: 22.09.20 - 15:22
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Участковый пункт полиции № 15 будет обслуживать жителей новых микрорайонов областного центра - Юбилейный и Алтын Арман. Кроме того, во дворах этих микрорайонов установили 20 камер видеонаблюдения.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9381
Re: Новый участковый пункт полиции открыли в микрорайоне...
Отправлено: 22.09.20 - 15:22
#1
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У них же там своя какая то комендатура.
Шлагбаум, блок посты,охрана из жителей.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6939
Re: Новый участковый пункт полиции открыли в микрорайоне...
Отправлено: 22.09.20 - 15:38
#2
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Цитата:
alex_60:
У них же там своя какая то комендатура. Шлагбаум, блок посты,охрана из жителей.

Это в районе "Аэропорт" было...туда амбициозные пенсионеры понаехали, решившие установить свои нормы и законы.
Как же смешно это сейчас выглядит... сходки, блоки, охрана, оправдания акимата...
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I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
3
Re: Новый участковый пункт полиции открыли в микрорайоне...
Отправлено: 22.09.20 - 17:15
#3
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Кто может подсказать, в Алтын Армане, говорят, открыли фельдшерский пункт. Где он находится?
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4109
Re: Новый участковый пункт полиции открыли в микрорайоне...
Отправлено: 22.09.20 - 18:14
#4
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Надо полагать в этих домах живут правильные люди, алкашей и наркоманов ещё не завезли, или не довели...
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