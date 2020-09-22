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≡ Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на улице, названной в честь просветителя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39913
Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на улице, названной в честь просветителя
Отправлено: 22.09.20 - 12:01
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Напротив входа в Центральный сквер возвели основание постамента, сейчас делают облицовку фундамента. Как сообщили "НГ" строители, работы ведет ТОО «Таза Жол». По их словам, при хорошей погоде памятник установят до конца сентября.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1731
Re: Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на...
Отправлено: 22.09.20 - 12:01
#1
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памятник просветителю будет новый? или в очередной раз перенесут тот, который уже переносили из-за строительства здания прокуратуры?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20055
Re: Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на...
Отправлено: 22.09.20 - 12:10
#2
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На страницах НГ, вроде провлдилось - голосование?
Каково мнение - там?... :lol: ;-)
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